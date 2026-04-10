Annuler son voyage pour des avis négatifs : quel remboursement ? [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage

Après avoir réservé un séjour, une voyageuse annule en raison d’avis négatifs sur l’hôtel. Elle réclame un remboursement intégral, refusé par l’agence. Cette dernière est-elle dans son bon droit ? La Médiation Tourisme et voyage nous éclaire sur ce cas.

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 17 Avril 2026 à 07:31

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