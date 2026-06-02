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esim : Orange Travel et Trip.com annoncent partenariat mondial

Les deux géants s'associent pour intégrer des offres eSIM exclusives directement lors des réservations


Orange Travel, filiale du groupe Orange spécialisée dans les solutions de connectivité eSIM, et la plateforme internationale Trip.com viennent d'annoncer la signature d'un accord de distribution mondial.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 3 Juin 2026 à 12:30

Orange Travel et Trip.com annonce partenariat mondial, Despositphotos.com, Photo by lma_dp
Orange Travel et Trip.com annonce partenariat mondial, Despositphotos.com, Photo by lma_dp
MSC Croisières
Orange Travel déploie son offre esim avec l'annonce d'un nouveau partenariat d'envergure. L'entreprise va collaborer avec Trip.com.

Pour son lancement, cette collaboration cible cinq destinations européennes majeures : la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et la Suisse.

Accessibles à partir de 8,99 €, ces offres sur mesure incluent les appels, les SMS et la data (déclinée en formules de 20 Go, 50 Go et 100 Go), pour des durées de séjour de 7, 10, 15 ou 30 jours. En quelques clics sur la plateforme Trip.com, les utilisateurs peuvent sélectionner leur forfait, régler dans leur devise locale et activer leur eSIM dès leur arrivée à destination, garantissant ainsi une expérience utilisateur fluide et sans couture.

Dès ce mois de mai 2026, les voyageurs pourront ainsi gérer leur connectivité en quelques clics, directement depuis leur interface de réservation habituelle.

Frédéric Bléhaut, CEO d’Orange Travel, souligne l'importance de cet accord : « Ce partenariat avec Trip.com illustre notre volonté d’accélérer notre développement en Asie et à l’international au travers de partenariats stratégiques. En associant notre expertise à une plateforme qui accompagne des millions de voyageurs, nous affirmons notre position de partenaire eSIM de référence pour le tourisme mondial. »

Une connectivité de référence adossée à l'expertise du groupe Orange

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Ce partenariat permet à Trip.com d'enrichir son catalogue de services. Orange Travel propose une couverture dans plus de 200 destinations grâce aux 700 accords de roaming du groupe.

Chase Liu, General Manager de la branche International Attractions and Tours du Groupe Trip.com, se réjouit également de cette synergie : « Nous sommes ravis de nous associer à Orange Travel, ce qui nous permet de renforcer encore davantage nos solutions eSIM en Europe et au-delà. Grâce à des offres sur mesure facilement accessibles, nos clients peuvent bénéficier d'une connectivité améliorée et d'un confort accru lorsqu'ils voyagent. »

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Tags : orange, trip
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