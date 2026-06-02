esim : Orange Travel et Trip.com annoncent partenariat mondial

Ce partenariat permet à Trip.com d'enrichir son catalogue de services. Orange Travel propose une couverture dans plus de 200 destinations grâce aux 700 accords de roaming du groupe.



Chase Liu, General Manager de la branche International Attractions and Tours du Groupe Trip.com, se réjouit également de cette synergie : « N ous sommes ravis de nous associer à Orange Travel, ce qui nous permet de renforcer encore davantage nos solutions eSIM en Europe et au-delà. Grâce à des offres sur mesure facilement accessibles, nos clients peuvent bénéficier d'une connectivité améliorée et d'un confort accru lorsqu'ils voyagent. »