TAP Air Portugal : "Notre stratégie est de consolider nos routes et d’en ouvrir d’autres"

TourMaG - Le Brésil est vraiment une destination phare pour vous.



Paloma Utrera : Oui, bien sûr. Nous avons maintenant 15 destinations directes vers le Brésil depuis Lisbonne, qui est bien connectée avec toutes nos routes européennes.



Nous développons aussi Porto comme un hub pour des destinations long-courriers. Nous voulons désormais consolider et grandir sur ces marchés. Vers les États-Unis, une nouveauté : après l’ouverture de Los Angeles, nous ouvrirons Orlando en automne.



TourMaG - Lisbonne, un hub vraiment stratégique ?



Paloma Utrera : Tout à fait. Regardez notre situation géographique. Je peux dire que nous sommes pratiquement au « centre du monde ». À la meilleure place pour connecter parfaitement l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, mais aussi l’Afrique où nous avons de nombreuses destinations.



TourMaG - Quels sont les avantages d’un stopover à Lisbonne ?



Paloma Utrera : Ce qui fait vraiment la différence, c’est que nous offrons une période d’escale de 10 jours à Lisbonne ou Porto entre vos vols de correspondance, pour découvrir une autre destination au Portugal, un saut aux Açores par exemple , avec un billet à tarif avantageux et des réductions allant jusqu'à 50% sur les restaurants, hôtels, visites, activités de plein air, sites culturels.



C’est notre programme « Portugal Stopover », qui a d’ailleurs été élu meilleur programme d’escale au monde par Global Traveler pour la huitième année consécutive.



TourMaG - L’évolution de la flotte est aussi un projet au sein de TAP Air Portugal ?



Paloma Utrera : Nous avons actuellement une flotte de 99 avions, une des flottes les plus modernes grâce à nos Airbus Neo, et nous travaillons à remplacer nos plus anciens appareils et aussi à augmenter le nombre d’avions (A320neo, A321neo, A330neo ndlr).



Une flotte moderne fait partie de notre stratégie environnementale que nous développons. Des avions plus modernes, mais aussi des produits recyclables à bord. Tout le monde est impliqué, et d’ailleurs nous avons pu réduire nos émissions de CO₂ de 12% depuis l’année dernière.