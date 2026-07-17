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TAP Air Portugal : "Notre stratégie est de consolider nos routes et d’en ouvrir d’autres"

L’interview de Paloma Utrera, directrice France de TAP Air Portugal


À la fin de l'année dernière, dans les salons de l'ambassade du Portugal à Paris, Rino Morosini avait passé le relais à Paloma Utrera, nommée directrice France de TAP Air Portugal. TourMaG a profité de son passage dans la capitale pour faire un premier point d'étape sur ses priorités et les ambitions de TAP sur le marché français.


Rédigé par le Vendredi 17 Juillet 2026 à 07:25

Dans les locaux de Hopscotch Tourism à Paris , Paloma Utrera (2e en partant de la droite) entourée, de gauche à droite, d'Eloïse Roux, directrice développement Hopscotch Tourism, Laura Wieczorek, directrice RP Hopscotch Tourism, Isabel Calvo, directrice RP Hopscotch Tourism, Isabelle Pereira, Responsable marketing France, Espagne, Royaume-Uni, Irlande, Benelux et pays nordiques TAP Air Portugal - Photo : C. Hardin
Dans les locaux de Hopscotch Tourism à Paris , Paloma Utrera (2e en partant de la droite) entourée, de gauche à droite, d'Eloïse Roux, directrice développement Hopscotch Tourism, Laura Wieczorek, directrice RP Hopscotch Tourism, Isabel Calvo, directrice RP Hopscotch Tourism, Isabelle Pereira, Responsable marketing France, Espagne, Royaume-Uni, Irlande, Benelux et pays nordiques TAP Air Portugal - Photo : C. Hardin
IFTM TourMaG Party
Basée à Madrid, Paloma Utrera était à Paris la semaine dernière.

L’occasion d’aller la rencontrer, elle et ses équipes, pour une discussion au sujet des grandes évolutions du secteur telles que l’évolution des habitudes de voyage, les enjeux de connectivité et les nouvelles dynamiques du marché.

Dans ce contexte, et au sein de la compagnie TAP Air Portugal, nous avons également évoqué le marché français et les liaisons depuis la métropole, le rôle croissant du Portugal comme hub entre l’Europe, l’Amérique du Sud et l’Afrique, l’évolution du produit à bord et les opportunités offertes par le stop-over au Portugal.

TAP Air Portugal : 132 vols hebdomadaires entre la France et le Portugal

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TourMaG - Vous avez pris la suite de Rino Morosini au début de cette année 2026, une année stratégique pour la TAP. b[Comment se passe cette transition ?

Paloma Utrera : Rino a fait un excellent travail et je suis arrivée à Paris pour en « hériter » en quelque sorte. Il y a d’abord eu l’inauguration de notre lounge business à Paris qui, je vous le rappelle, est le seul exclusivement TAP avec celui de Lisbonne.

C’est quelque chose d’important pour nous. Il y a eu aussi le lancement de notre service à bord « Economy Prime » le mois dernier en juin sur nos long-courriers. C’est un produit que nous voulions offrir à nos clients, nos passagers corporate et tous ceux qui ne voyagent pas en classe business, mais qui veulent cependant une différenciation à bord dans le service.

Nous sommes, à ce sujet très satisfaits de la réponse du marché à ce produit, dont le succès devrait encore s’accroître à partir du mois de septembre prochain quand le trafic corporate sera plus dynamique.

Je me félicite aussi de notre équipe de communication ici en France qui fait un excellent travail pour mettre en valeur notre marque, la qualité de notre produit, de nos équipages à bord.

TourMaG - Au sujet de votre offre entre la France et le Portugal, pouvez-vous nous rappeler ce que vous proposez ?

Paloma Utrera : Cet été, notre compagnie opère 132 vols hebdomadaires entre la France et le Portugal, avec des liaisons directes entre Lyon, Marseille, Nice, Toulouse et Lisbonne. Nous couvrons donc bien le sud de la France et, concernant Paris, nous avons 56 fréquences hebdomadaires, ce que nous appelons « une navette » vers Lisbonne et Porto.

TourMaG - Comment appréhendez-vous l’été au sein de TAP ?

Paloma Utrera : Cet été, l’ensemble du secteur est bien conscient que c’est difficile du fait de la situation internationale et de l’augmentation des coûts. Cependant, notre structure est solide et nos performances en France et en général sont plutôt bonnes.

Nos résultats pour les quatre premiers mois de l’année sont supérieurs de 11 % par rapport à l’année dernière concernant les revenus, et une augmentation du nombre de passagers de 6,4 %.

Nous avons également progressé de 5 % sur nos remplissages par rapport à l’année dernière, avec un taux à 84 %. Ce sont de bons résultats pour cette période qui précède l’été et qui n’est pas la plus haute.

TourMaG - Le Portugal, comme d’autres destinations « sud », est une destination refuge également ?

Paloma Utrera : Oui, c’est un point important à souligner, et nous voyons aussi d’autres marchés en augmentation comme les États-Unis et le Brésil, dont nous venons d’ouvrir en juillet une nouvelle destination : Curitiba, capitale de l'État du Paraná.

Nous continuons également à ouvrir de nouvelles routes : Terceira aux Açores, et aussi Praia, la capitale du Cap-Vert, depuis Lisbonne.

Depuis Lisbonne, et en plus de Curitiba, nous avons également ouvert Athènes, une route importante pour nous et qui a été très bien accueillie par le marché en Grèce.

Notre stratégie est de consolider ces routes et d’en ouvrir d’autres. En octobre, nous allons également ouvrir São Luís, Maranhão, au Brésil, une destination passionnante avec entre autres un site naturel, « Lençóis Maranhenses », très intéressant.

Lisbonne, premier hub européen vers le Brésil

TourMaG - Le Brésil est vraiment une destination phare pour vous.

Paloma Utrera : Oui, bien sûr. Nous avons maintenant 15 destinations directes vers le Brésil depuis Lisbonne, qui est bien connectée avec toutes nos routes européennes.

Nous développons aussi Porto comme un hub pour des destinations long-courriers. Nous voulons désormais consolider et grandir sur ces marchés. Vers les États-Unis, une nouveauté : après l’ouverture de Los Angeles, nous ouvrirons Orlando en automne.

TourMaG - Lisbonne, un hub vraiment stratégique ?

Paloma Utrera : Tout à fait. Regardez notre situation géographique. Je peux dire que nous sommes pratiquement au « centre du monde ». À la meilleure place pour connecter parfaitement l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, mais aussi l’Afrique où nous avons de nombreuses destinations.

TourMaG - Quels sont les avantages d’un stopover à Lisbonne ?

Paloma Utrera : Ce qui fait vraiment la différence, c’est que nous offrons une période d’escale de 10 jours à Lisbonne ou Porto entre vos vols de correspondance, pour découvrir une autre destination au Portugal, un saut aux Açores par exemple , avec un billet à tarif avantageux et des réductions allant jusqu'à 50% sur les restaurants, hôtels, visites, activités de plein air, sites culturels.

C’est notre programme « Portugal Stopover », qui a d’ailleurs été élu meilleur programme d’escale au monde par Global Traveler pour la huitième année consécutive.

TourMaG - L’évolution de la flotte est aussi un projet au sein de TAP Air Portugal ?

Paloma Utrera : Nous avons actuellement une flotte de 99 avions, une des flottes les plus modernes grâce à nos Airbus Neo, et nous travaillons à remplacer nos plus anciens appareils et aussi à augmenter le nombre d’avions (A320neo, A321neo, A330neo ndlr).

Une flotte moderne fait partie de notre stratégie environnementale que nous développons. Des avions plus modernes, mais aussi des produits recyclables à bord. Tout le monde est impliqué, et d’ailleurs nous avons pu réduire nos émissions de CO₂ de 12% depuis l’année dernière.

Une part de gâteau ?

TourMaG - Les observateurs du secteur aérien, vous le savez, attendent des décisions concernant l’entrée au capital de TAP d’un acteur majeur de l’aérien. Deux grands groupes sont en lice : Air France-KLM et Lufthansa. Une préférence ?

Paloma Utrera : (sourire) Non, pas de préférence. Ce monde de l’aérien est très compétitif et il nous faut nous allier avec un grand groupe. Ce sera une décision gouvernementale qui optera pour la meilleure solution.

TourMaG - On ne saura donc pas votre préférence. Et si je vous demande quel est votre gâteau préféré : la forêt noire, un gâteau allemand, ou l’éclair au chocolat, un gâteau français ?

Paloma Utrera : (rires) J’aime beaucoup les deux !

Christophe Hardin Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
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Tags : tap air portugal
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