IA : de grands dangers et une formidable opportunité de croissance ?

La vraie question que l’on doit se poser est la suivante. Qui conçoit les algorithmes et avec quelles intentions ?



Car ceux-là ne sont ni conçus ni régulés en Europe.



L’information va survivre à une condition. Il faut la considérer comme une infrastructure critique, au même titre que l’eau, l’électricité ou les télécommunications. Les informations d’une source existant sur le cloud doivent être protégées comme une infrastructure critique, afin que personne ne puisse tomber dessus,

Nous voyons une accélération de la recherche, la formation de nouveaux métiers et le besoin de générer des données de façon différente.



Ce monde de terreur, dans lequel l’IA remplacerait tout le monde, n’est pas encore là. Nous sommes dans un moment de transition, dans lequel nous avons besoin de données de très grande qualité pour utiliser l’IA de façon intelligente et rationnelle.



Nous devons utiliser le principe fondamental de la responsabilité dans tout ce que nous faisons, donc se demander pourquoi on fait de la recherche, pour qui et comment, tout en intégrant l'IA

Je ne vois pas très bien comment on peut parler d’intelligence artificielle et de son impact sur le droit du travail si l’on n’a pas une réflexion à cinq, dix ou quinze ans.



Les autres pays autour de nous sont en train de le faire.



Il est évident que le dialogue social doit très vite s’engager sur la question de l’intelligence artificielle et de son impact sur le droit du travail. Et cela ne pourra pas attendre l’élection présidentielle.



Il faut déjà qu’un certain nombre de propositions soient sur la table pour que l’on puisse s’en emparer et organiser aussi le débat politique à cet égard,