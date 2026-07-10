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Carnival présente le Carnival Destiny, premier navire de la classe Ace

Le navire doit être livré à l'été 2029


Présenté comme le navire le plus ouvert sur l'océan jamais conçu par la compagnie, le Carnival Destiny doit être livré à l'été 2029.


Rédigé par le Lundi 13 Juillet 2026 à 09:00

Le Carnival Destiny sera déployé sur les destinations de la Paradise Collection by Carnival, dans les Caraïbes, aux Bahamas et au Mexique - Illustration Carnival Cruise Line
Le Carnival Destiny sera déployé sur les destinations de la Paradise Collection by Carnival, dans les Caraïbes, aux Bahamas et au Mexique - Illustration Carnival Cruise Line
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Carnival Cruise Line a levé le voile sur les premières caractéristiques du Carnival Destiny, premier navire de sa nouvelle génération Ace-Class, dont la livraison est prévue à l'été 2029 par le chantier italien Fincantieri.

Présenté comme le navire le plus ouvert sur l'océan jamais conçu par la compagnie, le Carnival Destiny proposera un nombre record de cabines avec balcon, un pont promenade entièrement repensé et plus de 4,5 acres (environ 1,8 hectare) de surfaces vitrées afin d'offrir des vues sur la mer depuis un maximum d'espaces à bord.

« Le Carnival Destiny repense l'expérience que les passagers peuvent vivre en mer, a déclaré Christine Duffy, présidente de Carnival Cruise Line.

Avec ce navire, nous faisons franchir un nouveau cap à l'expérience à bord en créant un paquebot qui offre une plus grande sensation d'espace, rapproche davantage les passagers de l'océan et leur permet, tout simplement, de profiter encore plus de leur croisière. »

Déployé dans les Caraïbes, aux Bahamas et au Mexique

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Carnival annonce également que plus de 70% des espaces publics et des attractions seront inédits, avec de nouveaux concepts de restauration, de bars, de divertissement et d'espaces extérieurs.

Le navire sera déployé sur les destinations de la Paradise Collection by Carnival, dans les Caraïbes, aux Bahamas et au Mexique.

Deux autres unités de la classe Ace sont déjà prévues pour 2031 et 2033.

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Tags : carnival, croisieres
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