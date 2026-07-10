Carnival présente le Carnival Destiny, premier navire de la classe Ace

Carnival annonce également que plus de 70% des espaces publics et des attractions seront inédits, avec de nouveaux concepts de restauration, de bars, de divertissement et d'espaces extérieurs.



Le navire sera déployé sur les destinations de la Paradise Collection by Carnival, dans les Caraïbes, aux Bahamas et au Mexique.



Deux autres unités de la classe Ace sont déjà prévues pour 2031 et 2033.