L'enseigne Destination by Hyatt s'implante sur l'île de Paros

L'aménagement des hébergements, confié au cabinet d'architecture Makridis Associates, utilise des matériaux naturels comme la pierre, le bois et le lin pour faire écho à l'architecture traditionnelle des Cyclades.



Sur l'ensemble des 50 chambres et suites, dont la superficie varie de 30 à 42 mètres carrés, 39 logements disposent d'une piscine privée, tandis que les autres bénéficient d'un jacuzzi extérieur installé sur des terrasses ou des patios privatifs.



Le volet de la restauration s'organise autour du restaurant signature NAAO, qui structure ses menus en fonction des productions artisanales et agricoles de l'île.



Le service du déjeuner, baptisé The Parian Table, met en avant des plats de saison à partager, tandis que les repas du soir s'appuient sur des techniques culinaires régionales comme la salaison, le séchage au soleil et les grillades, accompagnées par une sélection de vins de l'archipel.