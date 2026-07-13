L'enseigne Destination by Hyatt s'implante sur l'île de Paros

La marque Destination by Hyatt renforce sa présence en Grèce avec l'ouverture du Parian Chronicle Hotel Paros.
Conjointement développé avec la société de gestion SWOT Hospitality, ce nouvel établissement contemporain de 50 chambres s'installe sur l'île de Paros, au cœur de l'archipel des Cyclades.
Ce projet constitue la première implantation insulaire grecque pour cette enseigne spécifique, dont le réseau mondial regroupe désormais 25 hôtels et complexes implantés dans une dizaine de pays.
Cette nouvelle ouverture intervient dans un contexte de forte croissance pour le marché touristique national, qui a enregistré une fréquentation de près de 38 millions de visiteurs lors de la saison 2025.
Établi dans le village de Kampos, à proximité de l'aéroport et du port de Parikia, l'hôtel s'adresse aux voyageurs à partir de 13 ans.
« Nous sommes ravis de célébrer la première ouverture de la marque sur une île grecque », a déclaré dans un communiqué Manuel Melenchón, Managing Director EMEA South chez Hyatt.
Conjointement développé avec la société de gestion SWOT Hospitality, ce nouvel établissement contemporain de 50 chambres s'installe sur l'île de Paros, au cœur de l'archipel des Cyclades.
Ce projet constitue la première implantation insulaire grecque pour cette enseigne spécifique, dont le réseau mondial regroupe désormais 25 hôtels et complexes implantés dans une dizaine de pays.
Cette nouvelle ouverture intervient dans un contexte de forte croissance pour le marché touristique national, qui a enregistré une fréquentation de près de 38 millions de visiteurs lors de la saison 2025.
Établi dans le village de Kampos, à proximité de l'aéroport et du port de Parikia, l'hôtel s'adresse aux voyageurs à partir de 13 ans.
« Nous sommes ravis de célébrer la première ouverture de la marque sur une île grecque », a déclaré dans un communiqué Manuel Melenchón, Managing Director EMEA South chez Hyatt.
Une offre d'hébergement privative complétée par des services de restauration locale
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L'aménagement des hébergements, confié au cabinet d'architecture Makridis Associates, utilise des matériaux naturels comme la pierre, le bois et le lin pour faire écho à l'architecture traditionnelle des Cyclades.
Sur l'ensemble des 50 chambres et suites, dont la superficie varie de 30 à 42 mètres carrés, 39 logements disposent d'une piscine privée, tandis que les autres bénéficient d'un jacuzzi extérieur installé sur des terrasses ou des patios privatifs.
Le volet de la restauration s'organise autour du restaurant signature NAAO, qui structure ses menus en fonction des productions artisanales et agricoles de l'île.
Le service du déjeuner, baptisé The Parian Table, met en avant des plats de saison à partager, tandis que les repas du soir s'appuient sur des techniques culinaires régionales comme la salaison, le séchage au soleil et les grillades, accompagnées par une sélection de vins de l'archipel.
Sur l'ensemble des 50 chambres et suites, dont la superficie varie de 30 à 42 mètres carrés, 39 logements disposent d'une piscine privée, tandis que les autres bénéficient d'un jacuzzi extérieur installé sur des terrasses ou des patios privatifs.
Le volet de la restauration s'organise autour du restaurant signature NAAO, qui structure ses menus en fonction des productions artisanales et agricoles de l'île.
Le service du déjeuner, baptisé The Parian Table, met en avant des plats de saison à partager, tandis que les repas du soir s'appuient sur des techniques culinaires régionales comme la salaison, le séchage au soleil et les grillades, accompagnées par une sélection de vins de l'archipel.
Des infrastructures thermales et des activités autour de l'artisanat insulaire
Le complexe hôtelier intègre un pôle dédié au bien-être de 120 mètres carrés, structuré autour du Nipson Spa.
Cette zone regroupe un centre de remise en forme, deux saunas non mixtes, une salle de soins double et des salons de relaxation.
Les protocoles de soins et les thérapies corporelles proposés au sein de l'établissement s'inspirent des méthodes thérapeutiques de la Grèce antique.
En complément de ces infrastructures de soins et de la grande piscine extérieure, l'établissement met en place un programme d'excursions culturelles, avec des parcours de découverte dans les villages traditionnels et des rencontres régulières avec les vignerons et les artisans de Paros.
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Cette zone regroupe un centre de remise en forme, deux saunas non mixtes, une salle de soins double et des salons de relaxation.
Les protocoles de soins et les thérapies corporelles proposés au sein de l'établissement s'inspirent des méthodes thérapeutiques de la Grèce antique.
En complément de ces infrastructures de soins et de la grande piscine extérieure, l'établissement met en place un programme d'excursions culturelles, avec des parcours de découverte dans les villages traditionnels et des rencontres régulières avec les vignerons et les artisans de Paros.
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