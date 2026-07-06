Air Mauritius : sept haut cadres, dont Laurent Recoura, suspendus

des actes concertés destinés à favoriser un bailleur aéronautique, des rapports falsifiés et trompeurs remis à l'ancien conseil d'administration ainsi que des inspections techniques incomplètes ayant généré des coûts supplémentaires pour la compagnie

Nouveau coup dur pour Air Mauritius (MK).Selon la presse mauricienne, le conseil d'administration de la compagnie a examiné, le 29 juin dernier, les conclusions d'un rapport réalisé par le cabinet Kroll, chargé d'prises entre 2020 et 2023.L'enquête porte notamment sur la vente de cinq appareils durant la période d'administration volontaire (2020-2021), le leasing de deux Airbus A330-200 conclu en 2022 et la commande d'un Airbus A350-900 supplémentaire en 2023.Interrogé par un député, le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam a indiqué que les enquêteurs ont mis au jour "", selon nos confrères du Mauricien. De son côté, le 2 juillet, Air Mauritius a suspendu,, sept membres de son top management, dont Laurent Recoura, Chief Commercial Officer, selon L'Express Maurice.