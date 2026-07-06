Air Mauritius : sept haut cadres, dont Laurent Recoura, suspendus

Air Mauritius a suspendu, à titre conservatoire, sept membres de son top management - DepositPhotos.com, miroslav_1
Nouveau coup dur pour Air Mauritius (MK).
Selon la presse mauricienne, le conseil d'administration de la compagnie a examiné, le 29 juin dernier, les conclusions d'un rapport réalisé par le cabinet Kroll, chargé d'analyser plusieurs décisions stratégiques prises entre 2020 et 2023.
L'enquête porte notamment sur la vente de cinq appareils durant la période d'administration volontaire (2020-2021), le leasing de deux Airbus A330-200 conclu en 2022 et la commande d'un Airbus A350-900 supplémentaire en 2023.
Interrogé par un député, le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam a indiqué que les enquêteurs ont mis au jour "des actes concertés destinés à favoriser un bailleur aéronautique, des rapports falsifiés et trompeurs remis à l'ancien conseil d'administration ainsi que des inspections techniques incomplètes ayant généré des coûts supplémentaires pour la compagnie", selon nos confrères du Mauricien.
De son côté, le 2 juillet, Air Mauritius a suspendu, à titre conservatoire, sept membres de son top management, dont Laurent Recoura, Chief Commercial Officer, selon L'Express Maurice.
Selon la presse mauricienne, le conseil d'administration de la compagnie a examiné, le 29 juin dernier, les conclusions d'un rapport réalisé par le cabinet Kroll, chargé d'analyser plusieurs décisions stratégiques prises entre 2020 et 2023.
L'enquête porte notamment sur la vente de cinq appareils durant la période d'administration volontaire (2020-2021), le leasing de deux Airbus A330-200 conclu en 2022 et la commande d'un Airbus A350-900 supplémentaire en 2023.
Interrogé par un député, le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam a indiqué que les enquêteurs ont mis au jour "des actes concertés destinés à favoriser un bailleur aéronautique, des rapports falsifiés et trompeurs remis à l'ancien conseil d'administration ainsi que des inspections techniques incomplètes ayant généré des coûts supplémentaires pour la compagnie", selon nos confrères du Mauricien.
De son côté, le 2 juillet, Air Mauritius a suspendu, à titre conservatoire, sept membres de son top management, dont Laurent Recoura, Chief Commercial Officer, selon L'Express Maurice.
Le leasing des A330 au cœur des investigations
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Le rapport Kroll s'attarde particulièrement sur la location de deux Airbus A330-200 auprès de Carlyle Aviation Partners en 2022.
Selon Défi Media, cette décision aurait été prise malgré les réserves formulées par les équipes techniques d'Air Mauritius, dans un contexte de forte reprise du trafic aérien et de la demande touristique après la pandémie.
Ces appareils auraient ensuite accumulé les difficultés techniques : pannes, immobilisations, retards et annulations de vols, obligeant la compagnie à engager d'importantes dépenses de maintenance. L'un des appareils, le Mont Choisy, a depuis été restitué au bailleur, tandis que le Blue Bay demeure exploité en raison des investissements consentis pour sa remise en état.
Le rapport examine également la décision prise en 2023 d'acquérir un Airbus A350-900 supplémentaire. Toujours selon Défi Media, plusieurs analyses internes considéraient pourtant que la flotte long-courrier répondait déjà aux besoins opérationnels de la compagnie.
À la suite des conclusions du rapport Kroll, le conseil d'administration a décidé d'engager trois procédures distinctes : un volet pénal avec la saisine de la Financial Crimes Commission (FCC) et de la police, des actions civiles afin de récupérer les éventuels préjudices financiers subis par la compagnie, ainsi que des procédures disciplinaires visant les collaborateurs concernés, indique Le Mauricien.
Selon Défi Media, cette décision aurait été prise malgré les réserves formulées par les équipes techniques d'Air Mauritius, dans un contexte de forte reprise du trafic aérien et de la demande touristique après la pandémie.
Ces appareils auraient ensuite accumulé les difficultés techniques : pannes, immobilisations, retards et annulations de vols, obligeant la compagnie à engager d'importantes dépenses de maintenance. L'un des appareils, le Mont Choisy, a depuis été restitué au bailleur, tandis que le Blue Bay demeure exploité en raison des investissements consentis pour sa remise en état.
Le rapport examine également la décision prise en 2023 d'acquérir un Airbus A350-900 supplémentaire. Toujours selon Défi Media, plusieurs analyses internes considéraient pourtant que la flotte long-courrier répondait déjà aux besoins opérationnels de la compagnie.
À la suite des conclusions du rapport Kroll, le conseil d'administration a décidé d'engager trois procédures distinctes : un volet pénal avec la saisine de la Financial Crimes Commission (FCC) et de la police, des actions civiles afin de récupérer les éventuels préjudices financiers subis par la compagnie, ainsi que des procédures disciplinaires visant les collaborateurs concernés, indique Le Mauricien.