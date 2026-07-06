logo AirMaG  
Recherche avancée

Air Mauritius : sept haut cadres, dont Laurent Recoura, suspendus

Les conclusions d'un rapport ouvrent une crise de gouvernance


Les conclusions d'un rapport marque un nouveau tournant pour Air Mauritius. Après plusieurs mois d'investigations sur la gestion de la flotte, le conseil d'administration a suspendu sept hauts cadres et transmis le dossier aux autorités.


Rédigé par le Lundi 6 Juillet 2026 à 19:00

Air Mauritius a suspendu, à titre conservatoire, sept membres de son top management - DepositPhotos.com, miroslav_1
Air Mauritius a suspendu, à titre conservatoire, sept membres de son top management - DepositPhotos.com, miroslav_1
IFTM
Nouveau coup dur pour Air Mauritius (MK).

Selon la presse mauricienne, le conseil d'administration de la compagnie a examiné, le 29 juin dernier, les conclusions d'un rapport réalisé par le cabinet Kroll, chargé d'analyser plusieurs décisions stratégiques prises entre 2020 et 2023.

L'enquête porte notamment sur la vente de cinq appareils durant la période d'administration volontaire (2020-2021), le leasing de deux Airbus A330-200 conclu en 2022 et la commande d'un Airbus A350-900 supplémentaire en 2023.

Interrogé par un député, le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam a indiqué que les enquêteurs ont mis au jour "des actes concertés destinés à favoriser un bailleur aéronautique, des rapports falsifiés et trompeurs remis à l'ancien conseil d'administration ainsi que des inspections techniques incomplètes ayant généré des coûts supplémentaires pour la compagnie", selon nos confrères du Mauricien.

De son côté, le 2 juillet, Air Mauritius a suspendu, à titre conservatoire, sept membres de son top management, dont Laurent Recoura, Chief Commercial Officer, selon L'Express Maurice.

Le leasing des A330 au cœur des investigations

Autres articles
Le rapport Kroll s'attarde particulièrement sur la location de deux Airbus A330-200 auprès de Carlyle Aviation Partners en 2022.

Selon Défi Media, cette décision aurait été prise malgré les réserves formulées par les équipes techniques d'Air Mauritius, dans un contexte de forte reprise du trafic aérien et de la demande touristique après la pandémie.

Ces appareils auraient ensuite accumulé les difficultés techniques : pannes, immobilisations, retards et annulations de vols, obligeant la compagnie à engager d'importantes dépenses de maintenance. L'un des appareils, le Mont Choisy, a depuis été restitué au bailleur, tandis que le Blue Bay demeure exploité en raison des investissements consentis pour sa remise en état.

Le rapport examine également la décision prise en 2023 d'acquérir un Airbus A350-900 supplémentaire. Toujours selon Défi Media, plusieurs analyses internes considéraient pourtant que la flotte long-courrier répondait déjà aux besoins opérationnels de la compagnie.

À la suite des conclusions du rapport Kroll, le conseil d'administration a décidé d'engager trois procédures distinctes : un volet pénal avec la saisine de la Financial Crimes Commission (FCC) et de la police, des actions civiles afin de récupérer les éventuels préjudices financiers subis par la compagnie, ainsi que des procédures disciplinaires visant les collaborateurs concernés, indique Le Mauricien.

Lu 187 fois

Tags : air mauritius, laurent recoura
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

Corsair, seule compagnie française à relier directement les régions aux Outre-mer

Corsair, seule compagnie française à relier directement les régions aux Outre-mer
Acteur historique de la desserte des territoires ultramarins, Corsair poursuit le développement de...
Dernière heure

Air Mauritius : sept haut cadres, dont Laurent Recoura, suspendus

Vietnam Airlines sécurise le financement de ses 50 Boeing 737 MAX

800 vols par jour, 40 millions de passagers par an : Air France fête les 30 ans du hub à Paris-CDG

Vacances d'été : les Français plébiscitent la destination France

Parc d'attraction : l'IAAPA Expo Europe annonce son retour à Londres !

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Les annonces

ZE CAMPING - Stagiaire Marketing et Communication H/F - (Franconville (95))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

TURQUOISE TO - Technicien Transport et Back-office H/F - CDD / CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil
Distribution

Distribution

Arnaud Vaissié (International SOS), porte-parole des patrons "considérablement inquiets"

Arnaud Vaissié (International SOS), porte-parole des patrons "considérablement inquiets"
Partez en France

Partez en France

Vacances d'été : les Français plébiscitent la destination France

Vacances d'été : les Français plébiscitent la destination France
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Parc d'attraction : l'IAAPA Expo Europe annonce son retour à Londres !

Parc d'attraction : l'IAAPA Expo Europe annonce son retour à Londres !
Production

Production

« Gig tripping », le voyage musical qui fait rêver les professionnels

« Gig tripping », le voyage musical qui fait rêver les professionnels
AirMaG

AirMaG

Air Mauritius : sept haut cadres, dont Laurent Recoura, suspendus

Air Mauritius : sept haut cadres, dont Laurent Recoura, suspendus
Transport

Transport

Train : SNCF Connect ouvre la réservation vers l'Allemagne et la Suisse

Train : SNCF Connect ouvre la réservation vers l'Allemagne et la Suisse
La Travel Tech

La Travel Tech

Les robots humanoïdes améliorent-ils vraiment l'expérience client dans les hôtels ?

Les robots humanoïdes améliorent-ils vraiment l'expérience client dans les hôtels ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Cognac : j'ai testé l'Hôtel Chais Monnet & Spa*****

Cognac : j'ai testé l'Hôtel Chais Monnet &amp; Spa*****
HotelMaG

Hébergement

Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes

Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
CruiseMaG

CruiseMaG

Vedettes de Paris inaugure un bar sans canettes ni bouteilles

Vedettes de Paris inaugure un bar sans canettes ni bouteilles
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates lance une campagne de recrutement pour ses équipages dans 5 villes françaises

Emirates lance une campagne de recrutement pour ses équipages dans 5 villes françaises
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août

Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias