LATAM Airlines : un Support Global des ventes d’Excellence pour les professionnels du voyage

L’offre de services du GSS a été segmentée pour répondre avec une précision à chaque type de problématique rencontrée par les agents de voyages. Elle s’articule autour de quatre grands domaines d'intervention :



1. Support opérationnel et technique. Ce pilier constitue le cœur de l’assistance quotidienne. Les conseillers GSS accompagnent les agents dans les démarches techniques complexes telles que le calcul de tarifs (qu’ils soient publics ou privés), les procédures de réémissions de billets et l'association des documents électroniques EMD pour les services ancillaires, notamment la réservation des sièges et des bagages. De plus, ce pôle prend en charge la gestion des demandes de services spéciaux, indispensables pour le confort des passagers, comme l'accompagnement des mineurs non accompagnés (UMNR), ou le transport d'animaux de compagnie en cabine (PETC) et en soute (AVIH).



2. Support NDC by LATAM Airlines. À l’ère de la transformation numérique, LATAM Airlines se positionne à l'avant-garde technologique avec son propre écosystème NDC. Le support GSS offre une assistance pointue pour toutes les requêtes liées aux émissions et émissions via cette plateforme. Qu’il s'agisse de modifications volontaires ou de réémissions involontaires suite à des changements d’itinéraires, l’équipe gère également les exceptions commerciales spécifiques (telles que les propositions de changements d'aéroports pour les passagers affectés), permettant aux agences de naviguer sereinement dans ce nouvel environnement technologique.



3. Support commercial et après-vente. La rentabilité et la gestion administrative des agences de voyages sont également au centre des priorités de LATAM Airlines. Le support GSS agit comme un facilitateur dans la résolution des litiges liés aux Debit Memos (ADM). Il est également chargé de l'application des politiques de flexibilité commerciale (waivers de prévente) et des réductions directement via le portail Latam Trade. Les agents peuvent solliciter la gestion des remboursements, la création de comptes utilisateurs sur l'espace privé.



4. Gestion des groupes. Séries et Vols Charters Pour les déplacements collectifs, LATAM Airlines propose des solutions robustes pour les groupes à partir de 10 passagers partageant le même itinéraire, que ce soit pour des motifs corporatifs ou de loisirs. Le GSS propose deux formats de négociation : les groupes ponctuels (Ad-hoc), et les "Séries AD HOC" pour les demandes hors calendrier. Pour les projets d'envergure, le service Charters gère l’intégralité de la chaîne opérationnelle : création du PNR, facturation, intégration des listes de noms, émission du Master Ticket et transmission des manifestes aux autorités aéroportuaires.