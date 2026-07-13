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LATAM Airlines : un Support Global des ventes d’Excellence pour les professionnels du voyage


Dans un paysage aérien international en perpétuelle mutation, la fluidité des opérations commerciales et la réactivité du service client sont devenues des facteurs clés de succès pour les professionnels du tourisme. LATAM Airlines, le premier groupe aérien d'Amérique du Sud, l'a parfaitement compris.


Rédigé par LATAM Airlines le Lundi 20 Juillet 2026 à 06:00

© LATAM Airlines
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Pour accompagner ses partenaires de distribution, la compagnie s’appuie sur une structure hautement spécialisée : l’équipe de Support Global des Ventes (Global Sales Support - GSS). Ce service sur-mesure est entièrement dédié à l’assistance des agences de voyages de tous segments (loisirs, affaires, en ligne) ainsi qu'aux entreprises affiliées au programme LATAM Corporate, garantissant ainsi une connectivité commerciale efficace et sans frontières.

Une infrastructure multilingue et une expertise internationale

L'un des atouts majeurs du Support Global des Ventes de LATAM Airlines réside dans sa dimension internationale et sa capacité d’adaptation culturelle. L’équipe GSS gère chaque année un volume impressionnant de plus d’1,5 million de demandes à travers le monde. Afin d'offrir une expérience fluide et de proximité, le service est structuré pour répondre en six langues clés : le français, l’espagnol, l’anglais, le portugais, l’allemand et l’italien.

Pour l'Europe, et plus particulièrement pour le marché français, les horaires de service sont parfaitement adaptés aux rythmes des agences locales. Le support en langue française est disponible du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00, assurant une réactivité optimale durant les heures de bureau. En dehors de ces plages horaires ou pour des urgences opérationnelles absolues, les canaux globaux prennent le relais pour garantir une continuité d'activité à l'échelle mondiale.

Un accompagnement à 360° : les piliers du support LATAM Airlines

L’offre de services du GSS a été segmentée pour répondre avec une précision à chaque type de problématique rencontrée par les agents de voyages. Elle s’articule autour de quatre grands domaines d'intervention :

1. Support opérationnel et technique. Ce pilier constitue le cœur de l’assistance quotidienne. Les conseillers GSS accompagnent les agents dans les démarches techniques complexes telles que le calcul de tarifs (qu’ils soient publics ou privés), les procédures de réémissions de billets et l'association des documents électroniques EMD pour les services ancillaires, notamment la réservation des sièges et des bagages. De plus, ce pôle prend en charge la gestion des demandes de services spéciaux, indispensables pour le confort des passagers, comme l'accompagnement des mineurs non accompagnés (UMNR), ou le transport d'animaux de compagnie en cabine (PETC) et en soute (AVIH).

2. Support NDC by LATAM Airlines. À l’ère de la transformation numérique, LATAM Airlines se positionne à l'avant-garde technologique avec son propre écosystème NDC. Le support GSS offre une assistance pointue pour toutes les requêtes liées aux émissions et émissions via cette plateforme. Qu’il s'agisse de modifications volontaires ou de réémissions involontaires suite à des changements d’itinéraires, l’équipe gère également les exceptions commerciales spécifiques (telles que les propositions de changements d'aéroports pour les passagers affectés), permettant aux agences de naviguer sereinement dans ce nouvel environnement technologique.

3. Support commercial et après-vente. La rentabilité et la gestion administrative des agences de voyages sont également au centre des priorités de LATAM Airlines. Le support GSS agit comme un facilitateur dans la résolution des litiges liés aux Debit Memos (ADM). Il est également chargé de l'application des politiques de flexibilité commerciale (waivers de prévente) et des réductions directement via le portail Latam Trade. Les agents peuvent solliciter la gestion des remboursements, la création de comptes utilisateurs sur l'espace privé.

4. Gestion des groupes. Séries et Vols Charters Pour les déplacements collectifs, LATAM Airlines propose des solutions robustes pour les groupes à partir de 10 passagers partageant le même itinéraire, que ce soit pour des motifs corporatifs ou de loisirs. Le GSS propose deux formats de négociation : les groupes ponctuels (Ad-hoc), et les "Séries AD HOC" pour les demandes hors calendrier. Pour les projets d'envergure, le service Charters gère l’intégralité de la chaîne opérationnelle : création du PNR, facturation, intégration des listes de noms, émission du Master Ticket et transmission des manifestes aux autorités aéroportuaires.
© LATAM Airlines
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Des canaux de communication optimisés et des engagements de service (SLA) stricts

Pour minimiser le temps d'attente des professionnels et garantir une efficacité maximale, LATAM Airlines s'engage sur des standards de service (SLA) rigoureux à travers plusieurs canaux de communication d'une grande rapidité :

Téléphone : Via la ligne dédiée au marché français (+33 184080261), le temps de réponse moyen est de 3 minutes, vous permettant d'échanger de vive voix avec un conseiller pour le suivi de vos dossiers.
Chat en ligne : Disponible directement sur le portail www.latamtrade.com, ce canal offre une interaction en temps réel avec un agent spécialisé, avec un temps d’attente moyen de seulement 20 secondes, permettant un contact immédiat pour les dossiers urgents.
E-mail : Pour les dossiers nécessitant l'envoi de justificatifs (comme grp_operationalsupportfr@sac.latam.com), LATAM garantit un premier retour d'information sous 8 heures et une résolution définitive du dossier sous 48 heures.
© LATAM Airlines
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LATAM Airlines : un Support Global des ventes d’Excellence pour les professionnels du voyage
Contact commercial
Anabelle Araujo - anabelle.araujo@latam.com

Help Desk Commercial :
grp_salessupportfr@sac.latam.com

Service Groupes :
grp_groupdeskfr@sac.latam.com

Plus d’informations sur notre plateforme agents de voyages : www.latamtrade.com


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Tags : LATAM Airlines
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