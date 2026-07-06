Paraguay et Uruguay : deux Sud-Amériques intimes - la profondeur guaranie face à la douceur atlantique... Air Europa vous y emmène

Paraguay : cœur guarani de l’Amérique latine
Au cœur du continent sud-américain, le Paraguay invite à découvrir une destination encore confidentielle, riche d'une identité culturelle forte. Entre héritage guarani, artisanat local et traditions préservées, le pays offre une expérience authentique loin des grands circuits touristiques.
Sa capitale, Asunción, séduit par son mélange d'histoire et de modernité, ses marchés animés et son ambiance conviviale en bord de fleuve. À travers sa gastronomie, sa musique et ses savoir-faire, le Paraguay révèle une facette méconnue de l'Amérique du Sud, profondément ancrée dans ses racines.
Uruguay : l'élégance discrète de l'Atlantique Sud
Petit pays niché entre le Brésil et l’Argentine, l’Uruguay séduit par son art de vivre, ses paysages côtiers et son atmosphère paisible. Sa capitale, Montevideo, conjugue patrimoine historique, culture vibrante et longues promenades en bord d’océan, offrant un cadre particulièrement agréable à découvrir.
Réputé pour la qualité de vie de ses habitants, l’Uruguay invite à prendre le temps, entre plages sauvages, vignobles, traditions gauchas et stations balnéaires élégantes comme Punta del Este. Une destination à taille humaine qui séduit par son authenticité et son accueil chaleureux.
● PARAGUAY : ASUNCION - ASU: 1 Vol quotidien
PARIS/MADRID : 19:25/21:25
MADRID/ASU : 23:45/06:25+1
Vol retour :
ASU/MADRID: 12:50/04:55+1
MADRID/PARIS: 08:00+1/09:55+1
● URUGUAY : MONTEVIDEO - MVD : 4 Vols hebdomadaires
PARIS/MADRID : 19:25/21:25
MADRID/MVD : 23:55/07:35+1
Vol retour :
MVD/MADRID : 12:20/05:10+1
MADRID/PARIS : 08:00+1/09:55+1
Nos partenaires
ZOOM COMMERCIAL…
Le 22 juin, Air Europa a participé au Visit Panama Roadshow, organisé à la Maison de l’Amérique latine à Paris.
Représentée par Maria Garzon et Maria Jose Aguas, la compagnie a pu nouer de nombreux contacts qualifiés et valoriser ses solutions de connectivité vers le Panama auprès des acteurs de l’événementiel et du voyage incentive.
FLASH NEWS…
Changement de continent... Après Tunis, Marrakech, Tanger, Johannesburg est la 4e destination africaine desservie par Air Europa depuis le 24 juin 2026.
** nouveau vol au départ de Genève depuis le 23 juin 2026 ; 2 vols par jours. Consultez vos GDS **
"Début juillet : le soleil attaque, le rosé contre-attaque ; avec modération !"
Nos équipes restent à votre disposition, bonnes ventes !
** nouveau vol au départ de Genève depuis le 23 juin 2026 ; 2 vols par jours. Consultez vos GDS **
"Début juillet : le soleil attaque, le rosé contre-attaque ; avec modération !"
Nos équipes restent à votre disposition, bonnes ventes !
Contacter Air Europa
Helpdesk :
+33 (0) 142650800
Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com
Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com
Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com
Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00
Site web :
www.aireuropa.com
+33 (0) 142650800
Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com
Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com
Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com
Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00
Site web :
www.aireuropa.com
Autres articles
-
São Paulo ou Salvador ? Air Europa vous ouvre les portes du Brésil
-
Du Machu Picchu à l’Amazonie : le Pérou, avec Air Europa – le voyage prend de la hauteur ! vivez l'expérience absolue
-
Air Europa ouvre Genève-Madrid deux vols quotidiens entre la Suisse romande et Madrid à partir du 19 juin 2026
-
Air Europa célèbre le lancement de sa liaison Genève–Madrid à Lyon !
-
L’isthme qui relie les Amériques : le Panama, avec Air Europa - et vous y voilà