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Paraguay et Uruguay : deux Sud-Amériques intimes - la profondeur guaranie face à la douceur atlantique... Air Europa vous y emmène


À l'écart des itinéraires les plus fréquentés, le Paraguay et l'Uruguay révèlent une Amérique du Sud authentique et pleine de surprises. Entre villes à taille humaine, paysages préservés, traditions vivantes et art de vivre reconnu, ces deux destinations méritent toute leur place sur la carte des voyageurs curieux. Une invitation à explorer des territoires riches en culture, en histoire et en expériences locales.


Rédigé par Air Europa le Lundi 13 Juillet 2026 à 06:05

© Air Europa
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Paraguay : cœur guarani de l’Amérique latine


Au cœur du continent sud-américain, le Paraguay invite à découvrir une destination encore confidentielle, riche d'une identité culturelle forte. Entre héritage guarani, artisanat local et traditions préservées, le pays offre une expérience authentique loin des grands circuits touristiques.
Sa capitale, Asunción, séduit par son mélange d'histoire et de modernité, ses marchés animés et son ambiance conviviale en bord de fleuve. À travers sa gastronomie, sa musique et ses savoir-faire, le Paraguay révèle une facette méconnue de l'Amérique du Sud, profondément ancrée dans ses racines.

© Air Europa
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Uruguay : l'élégance discrète de l'Atlantique Sud


Petit pays niché entre le Brésil et l’Argentine, l’Uruguay séduit par son art de vivre, ses paysages côtiers et son atmosphère paisible. Sa capitale, Montevideo, conjugue patrimoine historique, culture vibrante et longues promenades en bord d’océan, offrant un cadre particulièrement agréable à découvrir.
Réputé pour la qualité de vie de ses habitants, l’Uruguay invite à prendre le temps, entre plages sauvages, vignobles, traditions gauchas et stations balnéaires élégantes comme Punta del Este. Une destination à taille humaine qui séduit par son authenticité et son accueil chaleureux.

PARAGUAY : ASUNCION - ASU: 1 Vol quotidien
PARIS/MADRID : 19:25/21:25
MADRID/ASU : 23:45/06:25+1

Vol retour :
ASU/MADRID: 12:50/04:55+1
MADRID/PARIS: 08:00+1/09:55+1

URUGUAY : MONTEVIDEO - MVD : 4 Vols hebdomadaires
PARIS/MADRID : 19:25/21:25
MADRID/MVD : 23:55/07:35+1

Vol retour :
MVD/MADRID : 12:20/05:10+1
MADRID/PARIS : 08:00+1/09:55+1

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Le 22 juin, Air Europa a participé au Visit Panama Roadshow, organisé à la Maison de l’Amérique latine à Paris.

Représentée par Maria Garzon et Maria Jose Aguas, la compagnie a pu nouer de nombreux contacts qualifiés et valoriser ses solutions de connectivité vers le Panama auprès des acteurs de l’événementiel et du voyage incentive.

FLASH NEWS…

Changement de continent... Après Tunis, Marrakech, Tanger, Johannesburg est la 4e destination africaine desservie par Air Europa depuis le 24 juin 2026.

** nouveau vol au départ de Genève depuis le 23 juin 2026 ; 2 vols par jours. Consultez vos GDS **

"Début juillet : le soleil attaque, le rosé contre-attaque ; avec modération !"

Nos équipes restent à votre disposition, bonnes ventes !

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Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
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Tags : Air Europa
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