Paraguay et Uruguay : deux Sud-Amériques intimes - la profondeur guaranie face à la douceur atlantique... Air Europa vous y emmène

Uruguay : l'élégance discrète de l'Atlantique Sud

Petit pays niché entre le Brésil et l’Argentine, l’Uruguay séduit par son art de vivre, ses paysages côtiers et son atmosphère paisible. Sa capitale, Montevideo, conjugue patrimoine historique, culture vibrante et longues promenades en bord d’océan, offrant un cadre particulièrement agréable à découvrir.

Réputé pour la qualité de vie de ses habitants, l’Uruguay invite à prendre le temps, entre plages sauvages, vignobles, traditions gauchas et stations balnéaires élégantes comme Punta del Este. Une destination à taille humaine qui séduit par son authenticité et son accueil chaleureux.



● PARAGUAY : ASUNCION - ASU: 1 Vol quotidien

PARIS/MADRID : 19:25/21:25

MADRID/ASU : 23:45/06:25+1



Vol retour :

ASU/MADRID: 12:50/04:55+1

MADRID/PARIS: 08:00+1/09:55+1



● URUGUAY : MONTEVIDEO - MVD : 4 Vols hebdomadaires

PARIS/MADRID : 19:25/21:25

MADRID/MVD : 23:55/07:35+1



Vol retour :

MVD/MADRID : 12:20/05:10+1

MADRID/PARIS : 08:00+1/09:55+1