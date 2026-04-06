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Air Europa ouvre Genève-Madrid deux vols quotidiens entre la Suisse romande et Madrid à partir du 19 juin 2026


Air Europa vous propose désormais, au départ de Genève, des connexions vers l’Amérique latine, les Caraïbes, Miami, New York et l’Afrique australe…


Rédigé par Air Europa le Lundi 13 Avril 2026 à 06:25

Deux rotations quotidiennes pour une multitudes de destinations via Madrid

© Air Europa
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Départ de Genève - GVA : 2 Vols quotidiens

GENEVE/MADRID : 10:45/12:40
GENEVE/MADRID : 18:20/20:15

Retour de Madrid : 2 vols quotidiens

MADRID/GENEVE : 08:00/09:55
MADRID/GENEVE : 15:25/17:20

Avec ces nouvelles liaisons, les agences de voyages de la région Rhône-Alpes disposent d’un levier puissant pour dynamiser leurs ventes.

Grâce à ces horaires, vous pourrez proposer :

• Des correspondances fluides vers les Caraïbes, Cancun... Panama et les USA en milieu de journée.
• Des connexions optimisées vers l’Amérique du Sud en soirée.
• Un départ accessible et pratique depuis l'aéroport de Genève, particulièrement attractif pour les clientèles de Haute-Savoie, du Pays de Gex, de Savoie et, au-delà, de tout le sillon rhodanien.

Air Europa c’est au total une vingtaine de destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, et Miami/New York et Johannesburg.
© Air Europa
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Au départ d’Orly mais également au départ de nombreuses villes Européennes dont Bruxelles, Amsterdam, Francfort, Genève… Barcelone, Bilbao pour la zone de la frontière espagnole.

ZOOM COMMERCIAL…


👉 Lire l’article : Air Europa célèbre le lancement de sa liaison Genève–Madrid à Lyon !

Le 26 mars dernier à Lyon, une soirée conviviale a été organisée à l’occasion du lancement Genève–Madrid proposées par Air Europa à partir du 19 juin.

Dans une atmosphère chaleureuse et festive, les invités ont pu échanger avec nos équipes autour d’un cocktail dînatoire, tout en découvrant les produits et les offres des acteurs présents pour cet événement.
© Air Europa
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(photo g.) Louisa SAIM, responsable d’agence Ailleurs Business, était l’heureuse gagnante du tirage au sort organisé en collaboration avec l’Office de Tourisme du Mexique, les hôtels Mia et le Train Maya. L’équipe commerciale Air Europa (de g. à d.) : Maria Garzon, Noemi Belarif, Maria Jose Aguas et Karin Zarate.
(photo d.) Engagement, motivation et enthousiasme caractérisent les invités de cette soirée mobilisés pour cette opération. Jessica Gould (agence Syltour) a remporté le lot offert par AIR EUROPA en partenariat avec l’Office de Tourisme de la République dominicaine et les hôtels Viva by Wyndham.

Des lots exceptionnels, rendus possibles grâce au soutien de :
• les Offices du Tourisme du Mexique et de la République dominicaine,
• ainsi que les chaînes hôtelières Viva Wyndham, Mía Hôtel et le Train Maya.
© Air Europa
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(de g. à d.) : Mercedes Castillo (Directrice de l’Office de Tourisme de la République dominicaine), Noemi Belarif (UX), Maria Jose Aguas (UX), les gagnantes, Maria Garzon (UX) et Bénédicte Courné (Hôtel Viva by Wyndham).

Une très belle soirée, placée sous le signe de la découverte, de la convivialité et des rencontres professionnelles…

Quelle concentration ... 😊
© TourMaG
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Et quelques souvenirs sympathiques... 😊
Air Europa ouvre Genève-Madrid deux vols quotidiens entre la Suisse romande et Madrid à partir du 19 juin 2026

© Air Europa
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Air Europa ouvre Genève-Madrid deux vols quotidiens entre la Suisse romande et Madrid à partir du 19 juin 2026

© TourMaG
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(de g. à d.) : Maria Jose Aguas & Maria Garzon (UX), Mercedes Castillo (Directrice de l’Office de Tourisme de la République dominicaine), Vincent Verdonck (UX), Carmen Willig (Office de Tourisme de la République dominicaine), Bénédicte Courné (Responsable ventes & marketing France Hôtel Viva by Wyndham), Karin Zarate & Noemi Belarif (UX).

Soirée en partenariat avec


Air Europa ouvre Genève-Madrid deux vols quotidiens entre la Suisse romande et Madrid à partir du 19 juin 2026

FLASH NEWS...


Changement de continent... Après Tunis, Marrakech, Tanger, Johannesburg sera la 4e destination africaine desservie par Air Europa à partir du 24 juin 2026.


« Partir de Lyon, c’est affaire de c.. » ! 😅, dit le dicton … ça rime 😉 … Sauf lorsque Genève devient une porte d’entrée vers l’Amérique latine avec Air Europa.

Nos équipes restent à votre disposition, bonnes ventes !

Contacter Air Europa

Air Europa ouvre Genève-Madrid deux vols quotidiens entre la Suisse romande et Madrid à partir du 19 juin 2026
Helpdesk :
+33 (0) 142650800

Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com

Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com

Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com

Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00

Site web :
www.aireuropa.com


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Tags : Air Europa
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