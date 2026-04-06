Air Europa ouvre Genève-Madrid deux vols quotidiens entre la Suisse romande et Madrid à partir du 19 juin 2026

(photo g.) Louisa SAIM, responsable d’agence Ailleurs Business, était l’heureuse gagnante du tirage au sort organisé en collaboration avec l’Office de Tourisme du Mexique, les hôtels Mia et le Train Maya. L’équipe commerciale Air Europa (de g. à d.) : Maria Garzon, Noemi Belarif, Maria Jose Aguas et Karin Zarate.

(photo d.) Engagement, motivation et enthousiasme caractérisent les invités de cette soirée mobilisés pour cette opération. Jessica Gould (agence Syltour) a remporté le lot offert par AIR EUROPA en partenariat avec l’Office de Tourisme de la République dominicaine et les hôtels Viva by Wyndham.



Des lots exceptionnels, rendus possibles grâce au soutien de :

• les Offices du Tourisme du Mexique et de la République dominicaine,

• ainsi que les chaînes hôtelières Viva Wyndham, Mía Hôtel et le Train Maya.

