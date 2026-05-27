Glion et l'hôtel Four Seasons George V, Paris lancent un concours "inédit" !

The next Luxury Business Leader

L’hospitalité est avant tout une histoire profondément humaine.



Derrière chaque expérience d’exception, se trouvent des femmes et des hommes capables d’allier excellence, sens du détail et intelligence émotionnelle. Soutenir les talents de demain fait partie intégrante de notre responsabilité, et ce partenariat avec Glion représente une manière concrète de contribuer à façonner l’avenir de notre industrie.