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Glion et l'hôtel Four Seasons George V, Paris lancent un concours "inédit" !

“The Next Luxury Business Leader”


Glion Institute of Higher Education et le Four Seasons Hotel George V, Paris annoncent ce jour le lancement de "The Next Luxury Business Leader", un concours international exclusif destiné à identifier et à accompagner la prochaine génération de leaders de l’hospitalité et du luxe.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 28 Mai 2026 à 15:32

Glion et l'hôtel Four Seasons George V, Paris lancent un concours "inédit" !, Depositphotos.comPhoto by Mirage3
Glion et l'hôtel Four Seasons George V, Paris lancent un concours "inédit" !, Depositphotos.comPhoto by Mirage3
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Glion et George V, Paris créent un concours qui permettra de dénicher les plus gros talents du luxe. Son nom est "The next Luxury Business Leader" (le prochain leader du secteur du luxe) pour imaginer l'expérience client de luxe de demain. Il s'agit d'un partenariat exclusif entre l'école de management hôtelier Glion et le palace Four Seasons Hotel George V, Paris.

Pour Thibaut Drege, Directeur général du Four Seasons Hotel George V, Paris, cette initiative reflète également l’importance de transmettre aux nouvelles générations : « L’hospitalité est avant tout une histoire profondément humaine.

Derrière chaque expérience d’exception, se trouvent des femmes et des hommes capables d’allier excellence, sens du détail et intelligence émotionnelle. Soutenir les talents de demain fait partie intégrante de notre responsabilité, et ce partenariat avec Glion représente une manière concrète de contribuer à façonner l’avenir de notre industrie. »

A lire : Glion lance un nouveau Master dédié au leadership hôtelier

Qui peut candidater ?

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Les cibles de ce concours sont les étudiants et jeunes diplômés éligibles à un Master Glion, passionnés par l'hospitalité haut de gamme et le luxe. Il est ouvert exclusivement aux résidents de quatre pays : France, Belgique, Monaco et Luxembourg.

Pour candidater, il faut que le candidat envoie une vidéo de présentation de 2 à 3 minutes, ainsi qu'un support visuel complémentaire et une proposition rédigée en anglais ou en français. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 juin 2026, via la page officielle du concours.

Suite à cette première étape de sélection basée sur les dossiers et lettres de motivation, ceux qui ont le profil le plus prometteur seront invités à développer leur réponse au challenge. Par la suite, six finalistes auront la chance de présenter leur projet lors d'une finale qui se déroulera au prestigieux Four Seasons Hotel George V, Paris. Ils se retrouveront devant un jury constitué de membres de Glion et de ce luxueux hôtel parisien.

Le grand gagnant se verra reverser une bourse d'études couvrant 100 % des frais académiques d'un programme de Master à Glion (rentrées de septembre 2026 ou mars 2027). En plus d'un accompagnement professionnel d'exception : sessions de mentorat et de coaching avec les équipes dirigeantes du George V, ainsi qu'une immersion professionnelle au sein du palace.

La phase de challenge aura lieu du 30 juin au 31 juillet 2026. Pour la finale et l'annonce du gagnant : Rendez-vous le 20 août !

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Tags : glion
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