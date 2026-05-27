Canicule : quels trains sont supprimés jeudi et vendredi par la SNCF ?

Jeudi 28 mai



Paris - Limoges - Toulouse : 13 trains sur 20 circulent. Les trains supprimés sont les suivants :



- Paris - Toulouse n°3619 (8h26>15h32)

- Paris-Brive n°3625 (10h28>15h03)

- Paris-Cahors n°3635 (12h27>18h14)

- Paris-Toulouse n°3645 (14h28>21h32)



- Toulouse – Paris n°3650 (10h27>17h48)

- Cahors-Paris n°3654 (12h46>18h31)

- Brive-Paris n°3674 (16h59>21h31)



Bordeaux - Marseille : 10 trains sur 16 circulent. Les trains supprimés sont les suivants :



- Dans le sens Bordeaux-Marseille : n°4659 (10h09>16h37), n°4661 (12h10>18h37), n°4663 (14h10-20h40)

- Dans le sens Marseille-Bordeaux : n°4760 (11h22>17h49), n°4762 (13h25>19h59), n°4764 (15h26>21h51)



Vendredi 29 mai



Paris - Limoges - Toulouse : 12 trains sur 19 circulent. Les trains supprimés sont les mêmes que sur la journée du jeudi 28 mai



Ligne Paris - Clermont : 13 trains sur 17 circulent. Les trains supprimés sont les suivants :



- Dans le sens Paris-Clermont : n°5959 (12h57>16h34), n°5963 (13h56>17h28)

- Dans le sens Clermont-Paris : n°5966 (10h27>13h57), n°5970 (13h29>16h57)



Ligne Bordeaux - Marseille : 10 trains sur 15 circulent. Les trains n°4659, 4661, 4760, 4762 et 4764 sont supprimés.



Sur la ligne Paris - Limoges - Toulouse, les trains Paris - Brive n°3615 (7h28>12h04) et Brive - Paris n°3684 (17h51>22h28) voient leurs compositions portées de 11 à 16 voitures jeudi 28 mai. Le Paris-Brive n°3615 circulera également à 16 voitures le vendredi 29 mai.



Concernant la ligne Paris - Clermont-Ferrand, les trains Clermont - Paris n°5962 (8h29>11h57) et Paris - Clermont n°5971 (15h57>19h30) passent également de 11 à 16 voitures sur la journée du vendredi 29 mai.



Ces renforts de compositions sont malheureusement impossibles sur la Transversale Sud, les travaux programmés sur les deux journées en gare de Marseille Saint-Charles limitant nos trains à 10 voitures.