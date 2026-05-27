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Canicule : quels trains sont supprimés jeudi et vendredi par la SNCF ?

la SNCF annonce avoir supprimé environ 0,1 % des trains circulant aujourd’hui


SNCF Voyageurs régule son trafic jeudi 28 et vendredi 29 mai 2029, en raison des fortes chaleurs sur ses lignes Intercités. Plusieurs trains sont supprimés afin de prévenir d’éventuelles défaillances des systèmes de climatisation. Le retour à la normale est prévu samedi 30 mai 2026.


Rédigé par le Jeudi 28 Mai 2026

Canicule : quels trains sont supprimés jeudi et vendredi par la SNCF ? - Depositphotos.com Auteur BalkansCat
Canicule : quels trains sont supprimés jeudi et vendredi par la SNCF ? - Depositphotos.com Auteur BalkansCat
Martinique
Face aux fortes chaleurs observées actuellement, SNCF Voyageurs a décidé d’alléger temporairement son offre sur certaines lignes Intercités. Selon l’entreprise, cette mesure concerne environ 0,1 % des trains circulant aujourd’hui.

La compagnie explique vouloir prévenir d’éventuelles défaillances des systèmes de climatisation sur certaines voitures Corail. Bien que ces rames fassent l’objet d’une maintenance régulière, leur ancienneté les rend plus sensibles aux épisodes de températures élevées que les matériels plus récents, détaille l'entreprise ferroviaire.

Ces adaptations ciblent principalement des trains circulant en milieu de journée et sont décidées en fonction des prévisions météorologiques sur les territoires concernés.

SNCF Voyageurs indique que ses outils de réservation ont été mis à jour et que les voyageurs concernés sont contactés afin de pouvoir réorganiser leur déplacement dans les meilleures conditions possibles, avec des reports proposés sur des trains disposant encore de places disponibles.

Les clients concernés peuvent par ailleurs échanger ou se faire rembourser leurs billets sans frais. Le retour à un plan de transport normal est prévu pour la journée du samedi 30 mai.

Quels sont les trains Intercités qui circulent ce jeudi et vendredi :

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Jeudi 28 mai

Paris - Limoges - Toulouse : 13 trains sur 20 circulent. Les trains supprimés sont les suivants :

- Paris - Toulouse n°3619 (8h26>15h32)
- Paris-Brive n°3625 (10h28>15h03)
- Paris-Cahors n°3635 (12h27>18h14)
- Paris-Toulouse n°3645 (14h28>21h32)

- Toulouse – Paris n°3650 (10h27>17h48)
- Cahors-Paris n°3654 (12h46>18h31)
- Brive-Paris n°3674 (16h59>21h31)

Bordeaux - Marseille : 10 trains sur 16 circulent. Les trains supprimés sont les suivants :

- Dans le sens Bordeaux-Marseille : n°4659 (10h09>16h37), n°4661 (12h10>18h37), n°4663 (14h10-20h40)
- Dans le sens Marseille-Bordeaux : n°4760 (11h22>17h49), n°4762 (13h25>19h59), n°4764 (15h26>21h51)

Vendredi 29 mai

Paris - Limoges - Toulouse : 12 trains sur 19 circulent. Les trains supprimés sont les mêmes que sur la journée du jeudi 28 mai

Ligne Paris - Clermont : 13 trains sur 17 circulent. Les trains supprimés sont les suivants :

- Dans le sens Paris-Clermont : n°5959 (12h57>16h34), n°5963 (13h56>17h28)
- Dans le sens Clermont-Paris : n°5966 (10h27>13h57), n°5970 (13h29>16h57)

Ligne Bordeaux - Marseille : 10 trains sur 15 circulent. Les trains n°4659, 4661, 4760, 4762 et 4764 sont supprimés.

Sur la ligne Paris - Limoges - Toulouse, les trains Paris - Brive n°3615 (7h28>12h04) et Brive - Paris n°3684 (17h51>22h28) voient leurs compositions portées de 11 à 16 voitures jeudi 28 mai. Le Paris-Brive n°3615 circulera également à 16 voitures le vendredi 29 mai.

Concernant la ligne Paris - Clermont-Ferrand, les trains Clermont - Paris n°5962 (8h29>11h57) et Paris - Clermont n°5971 (15h57>19h30) passent également de 11 à 16 voitures sur la journée du vendredi 29 mai.

Ces renforts de compositions sont malheureusement impossibles sur la Transversale Sud, les travaux programmés sur les deux journées en gare de Marseille Saint-Charles limitant nos trains à 10 voitures.

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Tags : sncf
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