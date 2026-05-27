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Portugal : une grève générale le 3 juin menace les transports

jusqu’à 500 vols seraient menacés


Le Portugal sera touché par une grève générale le 3 juin 2026. À l’appel de la CGTP, le mouvement pourrait perturber trains, métros, ferries et vols dans tout le pays. Jusqu’à 500 vols seraient menacés selon plusieurs médias portugais.


Rédigé par le Mercredi 27 Mai 2026 à 18:47

Portugal : une grève générale le 3 juin menace les transports - Depositphotos.com Auteur sam741002
Portugal : une grève générale le 3 juin menace les transports - Depositphotos.com Auteur sam741002
Martinique
Le Portugal se prépare à une journée noire dans les transports. Une grève générale nationale, prévue le 3 juin 2026 à l’appel de la CGTP, la principale confédération syndicale portugaise (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional ndlr), pourrait fortement perturber les vols, trains, métros, ferries et réseaux de bus dans tout le pays, à quelques semaines du début de la haute saison touristique.

Selon la chaîne publique portugaise RTP Notícias, la Fédération des syndicats des transports et des communications affirme que « toutes les entreprises de transport » sont mobilisées et que les préavis de grève ont déjà été déposés.

Les perturbations devraient toucher : la compagnie ferroviaire nationale CP, et les trains de banlieue, ainsi que les métros, ferries, et bus urbains à Lisbonne et Porto.

Des pertrubations à prévoir dans les transports

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Le transport aérien pourrait également être fortement impacté. Le syndicat SNPVAC, représentant le personnel navigant commercial, a confirmé sa participation au mouvement social. D’après RTP, les vols de TAP, Ryanair et easyJet pourraient être perturbés.

Plusieurs médias portugais évoquent jusqu’à 500 vols affectés. Le magazine francophone basé au Portugal Vivre le Portugal, qui relaie des informations de SIC Notícias, indique que TAP pourrait être particulièrement touchée.

Cette mobilisation vise à protester contre la réforme du droit du travail portée par le gouvernement portugais. Les syndicats dénoncent notamment des mesures facilitant les licenciements et assouplissant certaines règles de sous-traitance.

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Tags : portugal
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