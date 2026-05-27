Portugal : une grève générale le 3 juin menace les transports

Le transport aérien pourrait également être fortement impacté. Le syndicat SNPVAC, représentant le personnel navigant commercial, a confirmé sa participation au mouvement social. D’après RTP, les vols de TAP, Ryanair et easyJet pourraient être perturbés.



Plusieurs médias portugais évoquent jusqu’à 500 vols affectés. Le magazine francophone basé au Portugal Vivre le Portugal, qui relaie des informations de SIC Notícias, indique que TAP pourrait être particulièrement touchée.



Cette mobilisation vise à protester contre la réforme du droit du travail portée par le gouvernement portugais. Les syndicats dénoncent notamment des mesures facilitant les licenciements et assouplissant certaines règles de sous-traitance.