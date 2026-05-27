WeRoad débloque 58 millions de dollars pour accélérer aux États-Unis

Dans ce contexte d'expansion, Andrea D’Amico, le PDG actuel de WeRoad, délaisse son poste pour intégrer Airbnb à San Francisco, tout en poursuivant son rôle en tant que membre du conseil d'administration de WeRoad.



Paolo de Nadai, le fondateur, reprend les rênes du groupe, assisté par l'équipe de direction existante (Fabio Bin et Erika De Santi) et étoffé par des profils internationaux.