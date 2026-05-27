WeRoad débloque 58 millions de dollars pour accélérer aux États-Unis

Paolo de Natai, PDG de WeRoad et Andrea d'Amico membre du conseil d'administration de WeRoad, Linkedin
WeRoad a récemment réussi à amasser 58 millions de dollars lors d'une levée de fonds de série C.
Le but ici est de s'emparer de parts de marché et d'acquérir des rivaux, en particulier ceux venant de l'étranger. Le tour de table a été mené par Airbnb, géant mondial du voyage, avec la participation d'investisseurs historiques comme H14 (un des leader de la Série B).
Ces ressources financières vont faciliter l'accélération de l'expansion initiale de WeRoad en dehors de l'Europe, avec une implantation envisagée aux États-Unis à partir de 2026.
Cet investissement permettra ainsi de déployer le modèle d'affaires de l'entreprise en initiant d'abord les actions de marketing digital, puis en embauchant des coordinateurs sur place et en mettant en marche sa plateforme d'événements locaux, WeMeet, dans un certain nombre de villes aux États-Unis.
A lire : Comment WeRoad vend du GIR aux millennials
Le but ici est de s'emparer de parts de marché et d'acquérir des rivaux, en particulier ceux venant de l'étranger. Le tour de table a été mené par Airbnb, géant mondial du voyage, avec la participation d'investisseurs historiques comme H14 (un des leader de la Série B).
Ces ressources financières vont faciliter l'accélération de l'expansion initiale de WeRoad en dehors de l'Europe, avec une implantation envisagée aux États-Unis à partir de 2026.
Cet investissement permettra ainsi de déployer le modèle d'affaires de l'entreprise en initiant d'abord les actions de marketing digital, puis en embauchant des coordinateurs sur place et en mettant en marche sa plateforme d'événements locaux, WeMeet, dans un certain nombre de villes aux États-Unis.
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Du changement à la gouvernance
Dans ce contexte d'expansion, Andrea D’Amico, le PDG actuel de WeRoad, délaisse son poste pour intégrer Airbnb à San Francisco, tout en poursuivant son rôle en tant que membre du conseil d'administration de WeRoad.
Paolo de Nadai, le fondateur, reprend les rênes du groupe, assisté par l'équipe de direction existante (Fabio Bin et Erika De Santi) et étoffé par des profils internationaux.
Paolo de Nadai, le fondateur, reprend les rênes du groupe, assisté par l'équipe de direction existante (Fabio Bin et Erika De Santi) et étoffé par des profils internationaux.