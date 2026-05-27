Groupes : Resaneo se positionne auprès des agences non-IATA

À compter du 1er juillet 2026, les agences non accréditées IATA ne pourront plus accéder à TIGRE Web, l’outil de réservation groupes d’Air France.
Dans ce contexte, Resaneo met en avant dans une communication adressée à ses partenaires, son service de gestion groupes accessible « aux agences IATA ou non-IATA », avec la promesse de prendre en charge l’ensemble du suivi opérationnel des dossiers.
La plateforme précise : les agences peuvent effectuer une demande via l’onglet « Devis groupe » de leur espace professionnel, avant de recevoir une proposition tarifaire traitée par une équipe dédiée.
Interrogé par TourMaG, Raphaël Torro, président de PenguinWorld maison mère de Resaneo, estime que la décision d’Air France s’inscrit dans un modèle qui tend à disparaître progressivement dans l’aérien, comme cela a déjà été le cas dans la billetterie individuelle. « Soit on est IATA et on émet soi-même, soit on passe par des plateformes spécialisées », résume-t-il.
Dans ce contexte, Resaneo met en avant dans une communication adressée à ses partenaires, son service de gestion groupes accessible « aux agences IATA ou non-IATA », avec la promesse de prendre en charge l’ensemble du suivi opérationnel des dossiers.
La plateforme précise : les agences peuvent effectuer une demande via l’onglet « Devis groupe » de leur espace professionnel, avant de recevoir une proposition tarifaire traitée par une équipe dédiée.
Interrogé par TourMaG, Raphaël Torro, président de PenguinWorld maison mère de Resaneo, estime que la décision d’Air France s’inscrit dans un modèle qui tend à disparaître progressivement dans l’aérien, comme cela a déjà été le cas dans la billetterie individuelle. « Soit on est IATA et on émet soi-même, soit on passe par des plateformes spécialisées », résume-t-il.
Des sessions de formations pour les agences groupes
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L’annonce d’Air France intervient dans un contexte déjà tendu pour les spécialistes du voyage de groupes. Plusieurs professionnels interrogés par TourMaG craignent une perte de réactivité et de maîtrise opérationnelle.
Jusqu’à présent, de nombreuses agences non-IATA conservaient la main sur la recherche de vols, le blocage des sièges ou encore la gestion des listes passagers, avant de transférer le dossier à une agence émettrice.
Certaines agences évoquent notamment la nécessité d’intervenir dès l’ouverture des ventes afin d’obtenir les meilleurs tarifs groupes, dans un environnement où le yield management fait évoluer les prix en continu.
Mais selon Raphaël Torro, les mécanismes tarifaires ont fortement évolué avec la mise à jour continue des disponibilités et des prix, notamment avec NDC.
« Tarifs optimisés, suivi des options et gestion des listes de noms... Notre équipe dédiée s'occupe de tout, » détaille le dirigeant qui précise que les agences partenaires ont la possibilité de demander l'émission anticipée d'un groupe afin de bloquer le tarif et d'éviter les éventuelles hausses de kérosène.
En parallèle, Resaneo cherche à renforcer l’accompagnement des agences à travers plusieurs sessions de formation programmées fin mai. Ces rendez-vous doivent permettre aux professionnels de découvrir les fonctionnalités de la plateforme et les solutions proposées pour la gestion des groupes.
Prochaines sessions prévues : en juin.
Jusqu’à présent, de nombreuses agences non-IATA conservaient la main sur la recherche de vols, le blocage des sièges ou encore la gestion des listes passagers, avant de transférer le dossier à une agence émettrice.
Certaines agences évoquent notamment la nécessité d’intervenir dès l’ouverture des ventes afin d’obtenir les meilleurs tarifs groupes, dans un environnement où le yield management fait évoluer les prix en continu.
Mais selon Raphaël Torro, les mécanismes tarifaires ont fortement évolué avec la mise à jour continue des disponibilités et des prix, notamment avec NDC.
« Tarifs optimisés, suivi des options et gestion des listes de noms... Notre équipe dédiée s'occupe de tout, » détaille le dirigeant qui précise que les agences partenaires ont la possibilité de demander l'émission anticipée d'un groupe afin de bloquer le tarif et d'éviter les éventuelles hausses de kérosène.
En parallèle, Resaneo cherche à renforcer l’accompagnement des agences à travers plusieurs sessions de formation programmées fin mai. Ces rendez-vous doivent permettre aux professionnels de découvrir les fonctionnalités de la plateforme et les solutions proposées pour la gestion des groupes.
Prochaines sessions prévues : en juin.