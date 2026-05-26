Libéria et Sierra Leone, voisins résilients d’Afrique

La région de Bo, seconde ville du pays, est l’épicentre de l’extraction des diamants. Près du village de Sembehun, 3 hommes torses nus à demi immergés dans une eau maronnasse, tamis en mains, s’escriment à secouer du sable pour chercher des diamants.



Des trous d’eau creusés comme celui-ci, il en existe des centaines dans la région. Mais d’avoir trop foré le sol, le filon s’est largement tari. Toutefois, lorsqu’aux 900 léones mensuels (31 €…) donnés à chaque ouvrier pour son labeur s’ajoute le prix d’un diamant que le chef de forage, titulaire d’une licence d’exploitation, leur paie en supplément, le jeu vaut la chandelle pour ces villageois aux revenus misérables.



C’est à Bo que les chefs vendent leur butin. 8 négociants y exercent mais le marché n’est plus ce qu’il était. De faible qualité, les diamants sont concurrencés par les pierres synthétiques.



Grossiste depuis 40 ans, Samir Saïd Amawolleh, sierra-léonais d’origine libanaise, s’en plaint. Mais ne résiste pas à montrer des pierres tirées de son coffre-fort. Pourquoi continuer ? « Par passion », dit-il.

