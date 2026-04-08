TransAfrica : "Le tourisme en Afrique de l'Ouest est l’exact opposé du surtourisme"

TourMaG – Qui sont vos partenaires locaux ?



Alberto Nicheli : À part les autorités traditionnelles, nous entretenons de bonnes relations avec les autorités frontalières. Nos correspondants sont les loueurs de véhicules, les hôtels et les agences de voyages locales avec lesquels nous collaborons pour légaliser notre présence dans chaque pays. Dans toutes les destinations nous envoyons toujours nos guides.



Nous organisons des formations hebdomadaires pour eux, ou, en basse saison, nous les invitons et les hébergeons pour une dizaine de jours de formation sur l’histoire africaine, l’ethnographie, la sécurité, les relations avec les autorités locales, la psychologie et les dynamiques de groupe des voyageurs, pour terminer par une formation aux premiers secours en collaboration avec la Croix-Rouge.



Nos guides parlent tous majoritairement français, souvent leur langue nationale, mais également anglais, et pour certains, allemand, espagnol et portugais. Nous disposons des meilleures guides en Afrique Occidentale mais si le TO souhaite envoyer son guide, il est le bienvenu.



TourMaG – Vos principaux marchés émetteurs semblent se situer en Europe. Qui sont vos clients principaux ?



Alberto Nicheli : Notre marché n’est pas lié à une nationalité mais aux langues. Notre premier groupe de clients est anglophone, suivi des germanophones, mais aussi des francophones et des italophones.



TourMaG – Si vous avez des ambitions spécifiques sur le marché français, comment comptez-vous l'aborder, sachant que vous préférez participer à ITB Berlin plutôt qu’à IFTM Paris ?



Alberto Nicheli : Nous avons participé dans le passé à IFTM et prévoyons d’être présent à l'édition de septembre prochain.



TourMaG – Diriez-vous que l'Afrique de l'Ouest est un marché touristique à fort potentiel ?



Alberto Nicheli : Oui, le tourisme en Afrique de l'Ouest est l’exact opposé du « surtourisme ». Un nombre croissant de voyageurs recherche des expériences authentiques et de vrais contacts, loin des clichés du tourisme de masse.



TourMaG – Si oui, pour quelles raisons et comment voyez-vous son évolution dans les années à venir ?



Alberto Nicheli : Ces dernières décennies, de plus en plus de touristes ont visité l'Afrique, fascinés par sa faune sauvage. Certains découvrent qu’il existe aussi une Afrique humaine, avec sa diversité, ses mystères et sa vitalité, qui ne demande qu'à être explorée. C’est une niche de plus en plus consistante. Avec la prospérité économique croissante de ces dernières années, de nombreux voyageurs expérimentés ont épuisé leur liste de destinations classiques et recherchent de nouveaux pays à visiter, créant ainsi cette niche en expansion. La combinaison de ces deux créneaux est le secret du succès, à condition d’offrir une expérience de voyage complète et sécurisée, avec les meilleurs services disponibles, tant en termes d’hébergement, de transport, de qualité d’itinéraire, de guides et de professionnalisme.