Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club

Créée en 2016, la marque Mondi Club qui à l’origine comprenait 6 clubs, n’a cessé de s’étoffer au fil des années pour répondre aux attentes des clients, désireux de découvrir de nouvelles destinations.
Ambiance chaleureuse et familiale, animateurs francophones parfaitement intégrés à l’équipe locale, présence de représentants francophones, sélection rigoureuse des établissements, formule tout compris (ou demi-pension en Thaïlande et pension complète en Laponie) et buffets variés : autant d’atouts qui font la force du label Mondi Club.
Retour sur toute la production Mondi Club 2026
► Tunisie/Maroc
La Tunisie, destination phare du voyagiste, compte à elle seule 9 clubs maison répartis dans les zones les plus touristiques du pays :
Hammamet : le Nozha Beach Resort & Spa 4* sup (Mondi Club Supérieur) entièrement rénové à l’hiver 2024 et au bord d’une magnifique plage de sable fin, le Medina Diar Lemdina 4* au charme atypique et niché en plein cœur de la médina de Yasmine Hammamet (entrées offertes à tous les clients au parc Carthage land et à l’aqualand durant la saison estivale) ainsi que le Shalimar 4* et son équipe d’animation dynamique et 100% Mondi Club.
La Tunisie, destination phare du voyagiste, compte à elle seule 9 clubs maison répartis dans les zones les plus touristiques du pays :
Hammamet : le Nozha Beach Resort & Spa 4* sup (Mondi Club Supérieur) entièrement rénové à l’hiver 2024 et au bord d’une magnifique plage de sable fin, le Medina Diar Lemdina 4* au charme atypique et niché en plein cœur de la médina de Yasmine Hammamet (entrées offertes à tous les clients au parc Carthage land et à l’aqualand durant la saison estivale) ainsi que le Shalimar 4* et son équipe d’animation dynamique et 100% Mondi Club.
Monastir : le One Resort Jockey 4* (labellisé Mondi Club Supérieur) avec 3 piscines et un aquapark propose une formule tout inclus 24h/24, le Shems Holiday Village offre quant à lui des logements en petits bungalows blancs répartis sur un vaste parc de 24 hectares ainsi qu’un aquapark avec une zone réservée aux enfants.
Mahdia : réputée pour offrir les plus belles plages de Tunisie, accueille le Thalassa Mahdia Aquapark 4*. Situé face à une mer aux eaux turquoise, cet établissement est idéal pour des vacances en famille, avec son centre de thalassothérapie et son parc aquatique.
Djerba : construit dans un style inspiré de l’architecture locale, le Seabel Aladin 3*sup saura ravir petits et grands grâce à sa belle plage et sa grande piscine centrale ainsi que le Zita Beach Resort 4* situé à Zarzis sur le continent qui se distingue par ses vastes jardins plantés de palmiers
Korba : situé dans la région du cap bon, à l’écart de l’agitation touristique, idéal pour des clients soucieux de sérénité, le Mondi Club Africa Jade Resort 4* (Mondi Club Relax et Supérieur) accueille vos clients dans une ambiance cosy et un décor d’inspiration africaine.
C’est aux portes de la cité impériale de Marrakech que le voyagiste a choisi d’implanter ses 2 Mondi Club : le Ryads Parc & Spa 4* situé au cœur d’un magnifique jardin et à 12 km de la célèbre place Jemaa El Fna offre des chambres au design moderne inspiré du style traditionnel marocain. Le El Olivar Palace 5* (Mondi Club Relax) propose quant à lui une animation légère pour des vacances relaxantes ainsi qu’une belle piscine olympique et un centre de spa.
► Turquie/Egypte
La Turquie, destination originelle de Mondial Tourisme offre pour cet été 6 Mondi Club.
Dans la région d’Izmir : Le Grand Blue sky International 4* situé à 3 km de la célèbre station balnéaire de Kusadasi offre une vue à couper le souffle sur la mer Égée, 2 belles piscines extérieures, une plage privée, un centre de spa et 3 restaurants à la carte. La formule tout inclus y est servie 24h/24.
Dans la région d’Antalya : plusieurs adresses de standing complètent l’offre Mondi Club. À Alanya, le Sealife Buket Resort & Beach 5*, entièrement rénové en 2023, se trouve à seulement 30 minutes de la charmante ville de Side. Le Water Side Resort & Spa 5* profite d’un emplacement privilégié entre mer et rivière, à 7 km de Side. Le Sealife Kemer 5* est idéalement situé à 3 km de la station animée de Kemer, réputée pour ses nombreux bars, restaurants et boutiques. A noter que ces 3 Mondi Club proposent une formule tout inclus 24h/24.
2 nouveautés cet été :
● le SL La Perla, situé à 13 km de Kemer, entre mer et montagnes. Ce Mondi Club Relax, entièrement rénové en 2024, est un hôtel à taille humaine avec ses 110 chambres et sa plage privée.
● Le Susesi Luxury Resort 5* Luxe à Belek (Mondi Club Relax et Supérieur) incarne le raffinement absolu et l’excellence hôtelière. Cet établissement haut de gamme séduit par son élégance sophistiquée et ses prestations d’exception : 5 piscines extérieures, 2 piscines intérieures, un aquapark, un magnifique centre de spa de 4 500 m², ainsi qu’une sélection variée de restaurants gastronomiques et de bars, pour une expérience résolument luxueuse.
Mahdia : réputée pour offrir les plus belles plages de Tunisie, accueille le Thalassa Mahdia Aquapark 4*. Situé face à une mer aux eaux turquoise, cet établissement est idéal pour des vacances en famille, avec son centre de thalassothérapie et son parc aquatique.
Djerba : construit dans un style inspiré de l’architecture locale, le Seabel Aladin 3*sup saura ravir petits et grands grâce à sa belle plage et sa grande piscine centrale ainsi que le Zita Beach Resort 4* situé à Zarzis sur le continent qui se distingue par ses vastes jardins plantés de palmiers
Korba : situé dans la région du cap bon, à l’écart de l’agitation touristique, idéal pour des clients soucieux de sérénité, le Mondi Club Africa Jade Resort 4* (Mondi Club Relax et Supérieur) accueille vos clients dans une ambiance cosy et un décor d’inspiration africaine.
C’est aux portes de la cité impériale de Marrakech que le voyagiste a choisi d’implanter ses 2 Mondi Club : le Ryads Parc & Spa 4* situé au cœur d’un magnifique jardin et à 12 km de la célèbre place Jemaa El Fna offre des chambres au design moderne inspiré du style traditionnel marocain. Le El Olivar Palace 5* (Mondi Club Relax) propose quant à lui une animation légère pour des vacances relaxantes ainsi qu’une belle piscine olympique et un centre de spa.
► Turquie/Egypte
La Turquie, destination originelle de Mondial Tourisme offre pour cet été 6 Mondi Club.
Dans la région d’Izmir : Le Grand Blue sky International 4* situé à 3 km de la célèbre station balnéaire de Kusadasi offre une vue à couper le souffle sur la mer Égée, 2 belles piscines extérieures, une plage privée, un centre de spa et 3 restaurants à la carte. La formule tout inclus y est servie 24h/24.
Dans la région d’Antalya : plusieurs adresses de standing complètent l’offre Mondi Club. À Alanya, le Sealife Buket Resort & Beach 5*, entièrement rénové en 2023, se trouve à seulement 30 minutes de la charmante ville de Side. Le Water Side Resort & Spa 5* profite d’un emplacement privilégié entre mer et rivière, à 7 km de Side. Le Sealife Kemer 5* est idéalement situé à 3 km de la station animée de Kemer, réputée pour ses nombreux bars, restaurants et boutiques. A noter que ces 3 Mondi Club proposent une formule tout inclus 24h/24.
2 nouveautés cet été :
● le SL La Perla, situé à 13 km de Kemer, entre mer et montagnes. Ce Mondi Club Relax, entièrement rénové en 2024, est un hôtel à taille humaine avec ses 110 chambres et sa plage privée.
● Le Susesi Luxury Resort 5* Luxe à Belek (Mondi Club Relax et Supérieur) incarne le raffinement absolu et l’excellence hôtelière. Cet établissement haut de gamme séduit par son élégance sophistiquée et ses prestations d’exception : 5 piscines extérieures, 2 piscines intérieures, un aquapark, un magnifique centre de spa de 4 500 m², ainsi qu’une sélection variée de restaurants gastronomiques et de bars, pour une expérience résolument luxueuse.
L’Egypte quant à elle propose dans la région d’Hurghada, le Stella Gardens Resort & Spa Makadi Bay 4*, véritable terrain de jeu pour toute la famille avec pas moins de 8 piscines ainsi qu’un club de plongée situé dans la 2ème partie du complexe. A noter l’accès offert à l’immense aquapark Nunia Aquarena véritable univers aquatique d’exception, offrant 55 attractions et toboggans adaptés à tous les âges, une surf pool, 5 tours de glisse, le tout dans un décor spectaculaire inspiré de la mythologie égyptienne.
Le Seven Seas Jolie Bay 5* à Soma Bay, nouveau venu dans la famille Mondi club, est une adresse élégante nichée dans un cadre idyllique, idéale pour une escapade alliant détente et raffinement. L’établissement propose des chambres au design contemporain, une belle plage, plusieurs piscines et une offre gastronomique variée.
► îles grecques
Cap sur les îles grecques, entre villages pittoresques et criques aux eaux turquoise, Mondial Tourisme y propose deux clubs idéalement situés pour conjuguer farniente et découvertes.
Rhodes : Le Sunshine Rhodes Vacation Club 4* présent dans la production Mondi Club depuis la création de la marque est situé proche de la ville antique de Rhodes, à quelques pas du centre de Ialyssos et offre 4 piscines, une plage privée et une formule tout inclus jusqu’à 1h du matin.
Crète : Le Saint Constantin Sea Hotel & Spa Resort 4*, estampillé Mondi Club Relax, propose à vos clients des ambiances variées : une atmosphère paisible du côté de la mer, et une ambiance plus animée au cœur de l’établissement
► îles grecques
Cap sur les îles grecques, entre villages pittoresques et criques aux eaux turquoise, Mondial Tourisme y propose deux clubs idéalement situés pour conjuguer farniente et découvertes.
Rhodes : Le Sunshine Rhodes Vacation Club 4* présent dans la production Mondi Club depuis la création de la marque est situé proche de la ville antique de Rhodes, à quelques pas du centre de Ialyssos et offre 4 piscines, une plage privée et une formule tout inclus jusqu’à 1h du matin.
Crète : Le Saint Constantin Sea Hotel & Spa Resort 4*, estampillé Mondi Club Relax, propose à vos clients des ambiances variées : une atmosphère paisible du côté de la mer, et une ambiance plus animée au cœur de l’établissement
► Canaries/Baléares
L’archipel des Canaries accueille quatre Mondi Club situés sur trois îles différentes : le Best Jacaranda 4*, à seulement 3 km de l’effervescence de Playa de las Américas à Tenerife ; le Relaxia Olivina 4* (Mondi Club Relax), à Lanzarote, à deux pas de la splendide plage de sable de Pocillos, le Beatriz Costa & Spa 4* (Mondi club Relax) également sur l’île de Lanzarote à Costa Teguise séduit par ses espaces végétalisés et son vaste centre de spa, idéal pour un séjour détente au soleil et le Broncemar Beach Suites 4*, à Fuerteventura, qui séduit par ses spacieuses chambres équipées d’une kitchenette et d’un coin salon
Pour compléter l’offre sur les îles espagnoles, le Best Delta 4*, niché au cœur d’une pinède, constitue un point de départ idéal pour partir à la découverte de l’île de Majorque, la plus vaste des Baléares.
► Destinations long-courrier et saison hivernale
Pour les destinations long-courriers, Mondial Tourisme propose deux établissements de standing en République Dominicaine, situés à proximité de Punta Cana. Le Serenade Punta Cana Beach & Spa Resort 5* (Mondi Club Supérieur) bénéficie d’un emplacement privilégié en bordure d’une superbe plage de sable blanc, à quelques kilomètres du centre animé de Bavaro. Le Grand Sirenis Tropical & Aquagames 5* se distingue par son vaste parc aquatique et son large choix de restaurants, idéal pour un séjour alliant loisirs et confort.
L’archipel des Canaries accueille quatre Mondi Club situés sur trois îles différentes : le Best Jacaranda 4*, à seulement 3 km de l’effervescence de Playa de las Américas à Tenerife ; le Relaxia Olivina 4* (Mondi Club Relax), à Lanzarote, à deux pas de la splendide plage de sable de Pocillos, le Beatriz Costa & Spa 4* (Mondi club Relax) également sur l’île de Lanzarote à Costa Teguise séduit par ses espaces végétalisés et son vaste centre de spa, idéal pour un séjour détente au soleil et le Broncemar Beach Suites 4*, à Fuerteventura, qui séduit par ses spacieuses chambres équipées d’une kitchenette et d’un coin salon
Pour compléter l’offre sur les îles espagnoles, le Best Delta 4*, niché au cœur d’une pinède, constitue un point de départ idéal pour partir à la découverte de l’île de Majorque, la plus vaste des Baléares.
► Destinations long-courrier et saison hivernale
Pour les destinations long-courriers, Mondial Tourisme propose deux établissements de standing en République Dominicaine, situés à proximité de Punta Cana. Le Serenade Punta Cana Beach & Spa Resort 5* (Mondi Club Supérieur) bénéficie d’un emplacement privilégié en bordure d’une superbe plage de sable blanc, à quelques kilomètres du centre animé de Bavaro. Le Grand Sirenis Tropical & Aquagames 5* se distingue par son vaste parc aquatique et son large choix de restaurants, idéal pour un séjour alliant loisirs et confort.
Autre destination long-courrier proposée par le voyagiste : la Thaïlande, et plus précisément la région de Phuket, où deux établissements ont été sélectionnés et sont proposés durant la saison hivernale. Le X10 Khao Lak Resort 5* séduit avec ses 7 piscines, tandis que le Bangtao Beach 4* Sup propose un large éventail d’activités. En Thaïlande, les clubs sont proposés en formule demi-pension (avec option pension complète) et bénéficient d’une animation douce, en parfaite harmonie avec l’ambiance locale.
- En Laponie finlandaise, le Sodankylä 4*, niché au cœur de paysages spectaculaires, offre une immersion authentique et dépaysante. Ce Mondi Club Relax opérationnel depuis la saison dernière est proposé avec le programme d’activités « Balade en Laponie », incluant motoneige, chiens de traîneau, visite d’une ferme de rennes, balade en raquettes, ainsi qu’une animation douce, en harmonie avec la culture locale.
*Prix constaté le 04/05 pour une semaine tout inclus au Mondi Club Shems Monastir au départ de Nice le 08/10/26 (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)
Retrouvez toutes nos offres sur votre espace pro
*Prix constaté le 04/05 pour une semaine tout inclus au Mondi Club Shems Monastir au départ de Nice le 08/10/26 (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)
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Pour plus d'informations, contactez Mondial Tourisme
David VINCENT
Responsable Régional Rhône-Alpes
Tél. : 06 42 97 30 52
david.vincent@mondialtourisme.fr
Jean FRESPECH
Responsable Régional Sud-Ouest
Tél. : 06 08 90 76 63
jean.frespech@mondialtourisme.fr
Sonia HAYI
Responsable Régionale Région parisienne et Nord
Tél. : 07 85 05 25 53
sonia.hayi@mondialtourisme.fr
Florian BONHOMME
Responsable régional IDF, Centre et Normandie
Tél : 06 07 79 67 81
Florian.bonhomme@mondialtourisme.fr
Bertrand DEGOIS
Responsable Régional Ouest
Tél. : 06 82 47 90 31
bertrand.degois@mondialtourisme.fr
Valérie Caspar
Responsable Régionale Est
Tél. : 06 85 92 71 18
valerie.caspar@mondialtourisme.fr
Marine Vanneyre
Responsable Régionale PACA
Tél. : 06 79 92 46 68
marine.vanneyre@mondialtourisme.fr
Service groupe :
Carole HOULLIER
Responsable du service groupe
Tél. : 06 42 97 54 02
groupe@mondialtourisme.fr
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Bertrand DEGOIS
Responsable Régional Ouest
Tél. : 06 82 47 90 31
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