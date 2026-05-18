Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club

Monastir : le One Resort Jockey 4* (labellisé Mondi Club Supérieur) avec 3 piscines et un aquapark propose une formule tout inclus 24h/24, le Shems Holiday Village offre quant à lui des logements en petits bungalows blancs répartis sur un vaste parc de 24 hectares ainsi qu’un aquapark avec une zone réservée aux enfants.



Mahdia : réputée pour offrir les plus belles plages de Tunisie, accueille le Thalassa Mahdia Aquapark 4*. Situé face à une mer aux eaux turquoise, cet établissement est idéal pour des vacances en famille, avec son centre de thalassothérapie et son parc aquatique.



Djerba : construit dans un style inspiré de l’architecture locale, le Seabel Aladin 3*sup saura ravir petits et grands grâce à sa belle plage et sa grande piscine centrale ainsi que le Zita Beach Resort 4* situé à Zarzis sur le continent qui se distingue par ses vastes jardins plantés de palmiers



Korba : situé dans la région du cap bon, à l’écart de l’agitation touristique, idéal pour des clients soucieux de sérénité, le Mondi Club Africa Jade Resort 4* (Mondi Club Relax et Supérieur) accueille vos clients dans une ambiance cosy et un décor d’inspiration africaine.



C’est aux portes de la cité impériale de Marrakech que le voyagiste a choisi d’implanter ses 2 Mondi Club : le Ryads Parc & Spa 4* situé au cœur d’un magnifique jardin et à 12 km de la célèbre place Jemaa El Fna offre des chambres au design moderne inspiré du style traditionnel marocain. Le El Olivar Palace 5* (Mondi Club Relax) propose quant à lui une animation légère pour des vacances relaxantes ainsi qu’une belle piscine olympique et un centre de spa.





► Turquie/Egypte



La Turquie, destination originelle de Mondial Tourisme offre pour cet été 6 Mondi Club.



Dans la région d’Izmir : Le Grand Blue sky International 4* situé à 3 km de la célèbre station balnéaire de Kusadasi offre une vue à couper le souffle sur la mer Égée, 2 belles piscines extérieures, une plage privée, un centre de spa et 3 restaurants à la carte. La formule tout inclus y est servie 24h/24.



Dans la région d’Antalya : plusieurs adresses de standing complètent l’offre Mondi Club. À Alanya, le Sealife Buket Resort & Beach 5*, entièrement rénové en 2023, se trouve à seulement 30 minutes de la charmante ville de Side. Le Water Side Resort & Spa 5* profite d’un emplacement privilégié entre mer et rivière, à 7 km de Side. Le Sealife Kemer 5* est idéalement situé à 3 km de la station animée de Kemer, réputée pour ses nombreux bars, restaurants et boutiques. A noter que ces 3 Mondi Club proposent une formule tout inclus 24h/24.



2 nouveautés cet été :

● le SL La Perla, situé à 13 km de Kemer, entre mer et montagnes. Ce Mondi Club Relax, entièrement rénové en 2024, est un hôtel à taille humaine avec ses 110 chambres et sa plage privée.

● Le Susesi Luxury Resort 5* Luxe à Belek (Mondi Club Relax et Supérieur) incarne le raffinement absolu et l’excellence hôtelière. Cet établissement haut de gamme séduit par son élégance sophistiquée et ses prestations d’exception : 5 piscines extérieures, 2 piscines intérieures, un aquapark, un magnifique centre de spa de 4 500 m², ainsi qu’une sélection variée de restaurants gastronomiques et de bars, pour une expérience résolument luxueuse.

