Agences de voyages vs TO... le tourisme à l'heure du grand reset ?

Edito de Romain Pommier

À chaque crise, les liens entre la distribution et la production se distendent. À chaque accalmie, les habitudes reprennent le dessus et chacun oublie les brouilles pour se focaliser sur le business. Pendant le Covid, la profession rêvait d’un monde meilleur qui, finalement, n’arrivera... jamais. Celle provoquée par la guerre en Iran sera-t-elle différente ? Certains l’évoquent, d’autres l’affirment... tous attendent surtout le retour des clients et des voyageurs lointains. Le grand reset aura-t-il lieu ?

Rédigé par Romain POMMIER le Lundi 11 Mai 2026 à 07:38

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