C’est un sujet, en effet. Je sens un mécontentement de la part de certaines agences et de certains tour-opérateurs face aux agissements de quelques compagnies qui, parfois, annulent à moins de 15 jours du départ.



La première chose est de vérifier que leurs actions sont légales.



Après, il est très compliqué de savoir s’il s’agit de vols annulés parce qu’ils ne sont pas remplis commercialement ou parce que les compagnies n’ont pas le droit de voler,

Nous n’avons pas eu de retour de la part de la low cost. Plus globalement, nous échangeons avec les transporteurs.



J’entends aussi, de la part des agences, qu’il y aura une mémoire de celles avec qui cela se passe bien et de celles avec qui cela se passe moins bien.



Nous n’avons pas de prise sur ce que font les compagnies et ce sont des dossiers très compliqués à gérer pour les professionnels, surtout qu’en parallèle, ils font face à une baisse d’activité.



Les professionnels restent optimistes sur la saison estivale, ils n’ont pas jeté l’éponge,

Autre dossier du moment : après les vols annulés à cause de la guerre et la gestion des rapatriements, les professionnels font désormais face aux réductions de programme des compagnies aériennes, qui suppriment de leur réseau les vols les moins rentables." nous confie-t-elle.C’est le cas notamment deLa compagnie a massivement régulé son programme, laissant sur le carreau ses clients et ceux des agences de voyages, et impose désormaissous peine de ne pas pouvoir s’enregistrer." conclut une présidente attentive, candidate à sa propre succession, alors que se profile le prochain congrès du syndicat.