Deux voyageuses ont saisi la Médiation à la suite d’un séjour aux Caraïbes, estimant avoir subi des conditions d’hébergement dégradées. Elles sollicitaient le remboursement intégral de leur voyage.



Les clientes avaient réservé un forfait touristique auprès d’une agence de voyages pour un séjour dans un établissement balnéaire. Elles font état de plusieurs difficultés rencontrées sur place qui ont, selon elles, altéré la qualité du séjour.



Elles évoquent notamment des conditions sanitaires qu’elles jugent dégradées, ainsi qu’une forte présence de sargasses sur le littoral, rendant la baignade difficile et limitant l’accès aux espaces extérieurs de l’hôtel. Elles signalent également des désagréments matériels après baignade et un stress important ayant conduit, dès leur retour, à la réalisation d’examens médicaux.



Elles indiquent enfin ne pas avoir pu alerter l’agence sur place en raison de problèmes de connexion.



Elles estiment avoir été privées de la jouissance normale de leur séjour et demandent le remboursement intégral des prestations.



En réponse, l’agence de voyages indique que l’établissement avait été sélectionné par les clientes en connaissance de cause. Elle précise que la présence de sargasses est un phénomène naturel dans cette zone géographique, pouvant être accentué par des conditions climatiques récentes. Elle soutient également qu’aucune réclamation n’a été formulée pendant le séjour malgré des échanges avec les services de l’agence.