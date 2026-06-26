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Un enfant sans document valide : la compagnie pouvait-elle refuser toute la famille ? [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage


Une famille s'est vu refuser l'embarquement sur un vol vers la Tunisie en raison du passeport non conforme de l'un des enfants. La compagnie pouvait-elle empêcher les deux autres passagers, pourtant munis de documents valides, de monter à bord ? Voici l'avis rendu par la Médiation Tourisme et Voyage.


Rédigé par le Vendredi 3 Juillet 2026 à 07:12

Un enfant sans document valide : la compagnie pouvait-elle refuser toute la famille ? - DepositPhotos.com Auteur triocean2011
Un enfant sans document valide : la compagnie pouvait-elle refuser toute la famille ? - DepositPhotos.com Auteur triocean2011
CroisiEurope
Une passagère a saisi la Médiation après le refus d’embarquement opposé à sa famille sur un vol à destination de la Tunisie en juin 2025.

Elle demandait le remboursement des billets de deux passagers ainsi que des options bagages souscrites, estimant que seuls les documents de voyage de l’un des enfants posaient difficulté.

Trois personnes devaient voyager : une adulte et deux enfants mineurs. Lors de l’embarquement, la compagnie a refusé l’accès à bord à l’ensemble de la famille au motif que le passeport du plus jeune enfant n’était pas valable plus de trois mois après l’entrée en Tunisie, condition pourtant exigée pour entrer sur le territoire tunisien.

La passagère ne contestait pas la situation du plus jeune enfant, mais considérait que rien ne justifiait le refus opposé aux deux autres voyageurs, dont les documents étaient valides.


Ce que disent les textes :

Sur le plan juridique, le Règlement européen n°261/2004 prévoit qu’en cas de refus d’embarquement, le transporteur doit proposer une assistance aux passagers concernés, notamment sous forme de remboursement ou de réacheminement.

Les conditions générales de transport rappellent également qu’il appartient aux voyageurs de vérifier la validité de leurs documents avant le départ.

Ce que préconise la Médiation Tourisme et Voyage :

En l’espèce, la Médiation a considéré que le refus d’embarquement du plus jeune enfant était justifié, son passeport ne remplissant pas les conditions d’entrée en Tunisie. Son billet ne pouvait donc pas être remboursé.

En revanche, les deux autres passagers étaient bien en possession de documents conformes. Le seul fait qu’un membre de la famille ne puisse pas voyager ne suffisait pas à justifier leur refus d’embarquement.

Dans ces conditions, la Médiation a donc recommandé le remboursement des billets des deux passagers ainsi que des options associées, sauf si la compagnie parvient à démontrer qu’ils avaient renoncé eux-mêmes au voyage.

Retrouvez tous les cas pratiques de la Médiation Tourisme et Voyage en cliquant ICI.

La Médiation Tourisme et Voyage :

Un enfant sans document valide : la compagnie pouvait-elle refuser toute la famille ? [ABO]
En 2024, la Médiation Tourisme et Voyage (MTV) a traité 16 000 dossiers.

Les dossiers traités par la MTV sont exclusivement issus de litiges entre consommateurs et professionnels. Le recours à un médiateur est désormais obligatoire pour toutes les entreprises, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par infraction.

Le champ de compétence de la MTV couvre le transport aérien, ferroviaire (hors SNCF et RATP), routier, les opérateurs de voyages, l’hôtellerie, mais aussi les secteurs du sport et des loisirs. En deux ans, l’équipe est passée de 9 à 19 juristes pour répondre à la croissance des demandes.

Les litiges liés au transport aérien représentent deux tiers des dossiers. 79% des litiges proviennent de ventes en ligne contre 16% issues de points de vente physiques.

Enfin, la confiance dans le dispositif est renforcée par un taux d’adhésion élevé : 97% des avis rendus par la MTV sont acceptés par les parties.

www.mtv.travel


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Tags : mediation, mtv
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