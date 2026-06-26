Un enfant sans document valide : la compagnie pouvait-elle refuser toute la famille ? [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage

Une famille s'est vu refuser l'embarquement sur un vol vers la Tunisie en raison du passeport non conforme de l'un des enfants. La compagnie pouvait-elle empêcher les deux autres passagers, pourtant munis de documents valides, de monter à bord ? Voici l'avis rendu par la Médiation Tourisme et Voyage.

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 3 Juillet 2026 à 07:12

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