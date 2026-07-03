FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme, Depositphotos.com Photo by Baloncici
Le leader du voyage en car connecte ses usagers aux pistes de décollage.
Grâce à un nouveau partenariat commercial officialisé ce mercredi 8 juillet 2026, FlixBus commercialise désormais les billets de la navette Aérobus A01, qui relie la Porte-Maillot, à Paris, à l’aéroport Paris-Beauvais.
Cette liaison clé propose une fréquence élevée, avec un départ toutes les 15 minutes en moyenne, soit jusqu’à 100 allers-retours quotidiens. Proposés au tarif fixe de 17,90 euros, les titres de transport deviennent ainsi directement accessibles en ligne ou via les points de vente physiques du réseau.
Pour Vincent Hays, directeur de FlixBus France, cette coopération s’imposait comme une évidence opérationnelle.
Grâce à un nouveau partenariat commercial officialisé ce mercredi 8 juillet 2026, FlixBus commercialise désormais les billets de la navette Aérobus A01, qui relie la Porte-Maillot, à Paris, à l’aéroport Paris-Beauvais.
Cette liaison clé propose une fréquence élevée, avec un départ toutes les 15 minutes en moyenne, soit jusqu’à 100 allers-retours quotidiens. Proposés au tarif fixe de 17,90 euros, les titres de transport deviennent ainsi directement accessibles en ligne ou via les points de vente physiques du réseau.
Pour Vincent Hays, directeur de FlixBus France, cette coopération s’imposait comme une évidence opérationnelle.
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"Revendre les billets de leur navette A01, qui relie la gare routière de Porte-Maillot, d’où nous opérons également, à Beauvais, a beaucoup de sens.
Permettre à tous de voyager plus facilement étant l’une des principales ambitions de FlixBus, nous ne pouvions pas passer à côté de cette opportunité."
Ce rapprochement s'inscrit dans le dynamisme important de l'Aéroport Paris-Beauvais, qui a franchi un cap historique en se classant au huitième rang des aéroports français en 2025 avec un total de 6,67 millions de passagers accueillis.
La plateforme s'impose comme un hub incontournable pour le trafic aérien à bas coût en France grâce à des caractéristiques solides :
"Revendre les billets de leur navette A01, qui relie la gare routière de Porte-Maillot, d’où nous opérons également, à Beauvais, a beaucoup de sens.
Permettre à tous de voyager plus facilement étant l’une des principales ambitions de FlixBus, nous ne pouvions pas passer à côté de cette opportunité."
Ce rapprochement s'inscrit dans le dynamisme important de l'Aéroport Paris-Beauvais, qui a franchi un cap historique en se classant au huitième rang des aéroports français en 2025 avec un total de 6,67 millions de passagers accueillis.
La plateforme s'impose comme un hub incontournable pour le trafic aérien à bas coût en France grâce à des caractéristiques solides :
- l'aéroport accueille 9 compagnies aériennes et dessert un réseau de plus de 80 destinations réparties dans 30 pays.