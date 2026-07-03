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FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

Une collaboration pour faciliter l’accès au 8e aéroport de France


Dès aujourd’hui, les billets de la ligne de navette A01 reliant Paris à l’aéroport de Beauvais sont disponibles à la vente sur le site et dans les points de vente physiques de FlixBus.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 8 Juillet 2026

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme, Depositphotos.com Photo by Baloncici
FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme, Depositphotos.com Photo by Baloncici
IFTM
Le leader du voyage en car connecte ses usagers aux pistes de décollage.

Grâce à un nouveau partenariat commercial officialisé ce mercredi 8 juillet 2026, FlixBus commercialise désormais les billets de la navette Aérobus A01, qui relie la Porte-Maillot, à Paris, à l’aéroport Paris-Beauvais.

Cette liaison clé propose une fréquence élevée, avec un départ toutes les 15 minutes en moyenne, soit jusqu’à 100 allers-retours quotidiens. Proposés au tarif fixe de 17,90 euros, les titres de transport deviennent ainsi directement accessibles en ligne ou via les points de vente physiques du réseau.

Pour Vincent Hays, directeur de FlixBus France, cette coopération s’imposait comme une évidence opérationnelle.

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A lire : FlixBus célèbre ses 10 ans en France avec un réseau étendu

"Revendre les billets de leur navette A01, qui relie la gare routière de Porte-Maillot, d’où nous opérons également, à Beauvais, a beaucoup de sens.

Permettre à tous de voyager plus facilement étant l’une des principales ambitions de FlixBus, nous ne pouvions pas passer à côté de cette opportunité."

Ce rapprochement s'inscrit dans le dynamisme important de l'Aéroport Paris-Beauvais, qui a franchi un cap historique en se classant au huitième rang des aéroports français en 2025 avec un total de 6,67 millions de passagers accueillis.

La plateforme s'impose comme un hub incontournable pour le trafic aérien à bas coût en France grâce à des caractéristiques solides :
  • l'aéroport accueille 9 compagnies aériennes et dessert un réseau de plus de 80 destinations réparties dans 30 pays.

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Tags : aeroport de beauvais, flixbus
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