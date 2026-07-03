FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

Revendre les billets de leur navette A01, qui relie la gare routière de Porte-Maillot, d’où nous opérons également, à Beauvais, a beaucoup de sens.



Permettre à tous de voyager plus facilement étant l’une des principales ambitions de FlixBus, nous ne pouvions pas passer à côté de cette opportunité.

l'aéroport accueille 9 compagnies aériennes et dessert un réseau de plus de 80 destinations réparties dans 30 pays.

Ce rapprochement s'inscrit dans le dynamisme important de l'Aéroport Paris-Beauvais, qui a franchi un cap historique en se classant au huitième rang des aéroports français en 2025 avec un total de 6,67 millions de passagers accueillis.La plateforme s'impose comme un hub incontournable pour le trafic aérien à bas coût en France grâce à des caractéristiques solides :