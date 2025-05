FlixBus lance quatre nouvelles liaisons avec l’Espagne pour la haute saison

Rennes <> Valence (<75€) via Nantes | La Rochelle | Toulouse | Perpignan | Barcelone

Marseille <> Lloret del mar (<30€) via Aix-en-Provence

Dijon <> Barcelone (<45€) via Lyon | Montpellier

Biarritz <> Lisbonne (<70€) via Handaye | Saint-Sebastien | Bilbao

Avec ces nouvelle lignes, FlixBus souhaite capitaliser sur la nette hausse de fréquentation constatée entre les deux pays au cours des 12 derniers mois. Nous avons étudié les destinations les plus demandées afin de proposer des trajets qui correspondent aux attentes de nos voyageurs et nous permettent de garder les prix les plus bas

Depuis l'été 2024, les liaisons entre la France et l'Espagne ont significativement augmenté avec une hausse de la demande de +66% vers Bilbao, +50% vers Madrid et +12% vers Barcelone, par rapport à l'année précédente. Les liaisons les plus demandées sont réalisées depuis les villes de Paris, Toulouse, Marseille, Lyon et Bordeaux.