LATAM prolonge sa liaison Lisbonne–Fortaleza

Lisbonne–Fortaleza est un vol qui relie le Brésil à l’Europe en seulement 7 heures et 30 minutes. Nous sommes pleinement conscients de l’importance de cette opération pour le Ceará et pour le Brésil

LATAM Airlines prolongera la liaison Lisbonne–Fortaleza, avec une fréquence portée à trois vols hebdomadaires. Les vols seront opérés les lundis, mardis et jeudis en Boeing 787, offrant une capacité de 30 passagers en Premium Business , 57 en Economy+ et 213 en Economy. Cette décision fait suite à la performance de la ligne, qui a enregistré un taux de remplissage moyen de 82 %.", déclare Eduardo Macedo Cette intensification permet également àd’élargir son offre logistique, notamment pour les produits périssables. Lors des trois premiers mois d’exploitation, plus de 230 tonnes de fruits ont été transportées vers l’Europe, la papaye représentant le principal produit exporté.. À l’échelle nationale, la compagnie opère environ 200 vols hebdomadaires depuis l’aéroport de Fortaleza et assure les routes Guarulhos–Juazeiro do Norte (10 vols), Fortaleza–Juazeiro do Norte (7 vols) et Guarulhos–Jericoacoara (10 vols).LATAM dessert actuellement 55 aéroports au Brésil et a lancé 4 nouvelles routes nationales en 2025. Elle a également ajouté 10 000 nouveaux sièges hebdomadaires sur les marchés domestique et international. Au niveau international, elle dessert 90 destinations et développe sa connectivité avec le soutien d’ Embratur pour promouvoir les destinations touristiques brésiliennes.