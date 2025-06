Le Brésil surfe sur une vague de croissance touristique

Le moment que traverse le tourisme brésilien est sans précédent au niveau mondial.



En 2025, les arrivées internationales augmentent de 50 %, alors que les prévisions de l’ONU Tourisme pour le reste du monde sont entre 3 % et 5 %

En parallèle de ces flux financiers, le pays observeEntre janvier et mai 2025, Rio de Janeiro a accueilli, avec un pic en mai, stimulé par le concert de Lady Gaga sur la plage de Copacabana. Rien qu’au mois de mai, 130 546 visiteurs étrangers ont foulé les rues de la ville, soit 55,2 % de plus qu’en mai 2024.Au niveau national,ont été enregistrés sur les cinq premiers mois de l’année, un record historique qui représente une progression de 49,7 % par rapport à l’an dernier.Pour Marcelo Freixo , président de l’agence publique Embratur, ces résultats sont le fruit d’une stratégie offensive de promotion internationale et de développement de la connectivité aérienne :"", souligne-t-il.Le dirigeant met également en avantpar les touristes, ce qui permet de régionaliser le développement touristique et de stimuler la création d’emplois à travers le pays.Le Brésil affirme son statut de. Le tourisme représente déjà environ 8 % du PIB du pays, et les prévisions à long terme sont prometteuses : jusqu’àà l’échelle de l’Amérique latine d’ici 2034, et plus de 25 millions d’emplois générés dans la région.