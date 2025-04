Le Brésil célèbre ses sites UNESCO à Paris

L’exposition «» ouvre ses portes le. Le 27 avril, une cérémonie de la lavage des marches est organisée à 15h, directement venue de Bahia, avec démonstration de capoeira, baianas et Filhos de Gandhi. À 17h, une table ronde met en avant les histoires de réussite de femmes brésiliennes, avec Alessandra Montagne, cheffe du restaurant Nosso, Marina Blanck Strohl, fondatrice de la Brigaderie de Paris, et Thais dos Santos, co-fondatrice de Madame Brésil., un focus est proposé sur les voyages authentiques au Brésil , notamment Bahia, le Maranhão, le Piauí, Niterói et Salvador, lors d’une rencontre réservée aux agents et opérateurs de tourisme. La table ronde de 17h aborde « Le», avec la participation de Dira Paes, Maria Fernanda Cândido, Liliana Mutti, Renata Magalhães, sous la modération de Katia Adler.à 14h, la Brazilian Luxury Travel Association anime une rencontre professionnelle autour des voyages de luxe. À 17h, une autre table ronde est consacrée au «», avec Bob Shevlin (UXUA Casa Hotel & Spa), Michael Prussner (Barracuda Hotel & Villas), Pedro Trachezer (O'Canto) et Renata Luque (Cristalino Lodge et Hamares Pousada). La modération est assurée par Camilla Barretto, CEO de la BLTA., deux débats viennent conclure la programmation. À 16h, le thème de l’afrotourisme est discuté par Tania Neres, coordinatrice de l’Afrotourisme, Diversité et Peuples Indigènes à Embratur, et Karina Tavares, directrice de la CUFA France. À 17h, la dernière table ronde traite des patrimoines de l’UNESCO et du potentiel du tourisme pour le développement communautaire., conseiller de la Délégation du Brésil auprès de l’UNESCO, et Mauro Borralho de Andrade , directeur technique du Sebrae MA, y participent.La participation aux tables rondes et activités nécessite une confirmation préalable par e-mail à galeriavisitbrasil@embratur.com.br