Découvrez Berlin - voyages en groupe avec we tours

Lors de ce voyage, nous vous montrerons les endroits les plus beaux et les plus intéressants de Berlin et nous vous plongerons dans la joie de vivre particulière de cette métropole mondiale dynamique. Outre les monuments célèbres, nous découvrirons également de véritables secrets au cœur de la capitale et ferons l'expérience d'une ville colorée, verte et agréable à vivre, qui est en constante évolution et qui surprend à chaque visite par de nouvelles facettes.Ce voyage nous emmène dans les quartiers les plus vivants et les plus variés de la capitale - Prenzlauer Berg, Charlottenburg, Kreuzberg et Mitte. Nous nous plongerons dans l'histoire et le charme unique de ces quartiers qui se sont réinventés au fil des décennies. Des points de repère historiques aux hotspots modernes et créatifs, nous découvrons les multiples facettes de l'évolution de Berlin et nous nous laissons emporter par l'atmosphère vibrante de la ville.Au cours de ce voyage en avion, nous nous immergerons dans le Berlin animé, une ville en constante évolution, et découvrirons ses coins les plus variés et les plus fascinants. De la vie trépidante de la ville, nous nous rendrons ensuite à Potsdam, où nous attendent de vastes espaces verts, des lacs de la Havel étincelants et des châteaux somptueux. La splendeur baroque et l'atmosphère idyllique nous enchantent et offrent un merveilleux contraste avec la métropole.