Terra Panama : à la rencontre d’un Panama authentique, engagé et méconnu

Ruta Colonial Transístmica

Si les incontournables restent au programme : Canal de Panamá, Casco Viejo, San Blas… Terra Panama les aborde sous un angle nouveau. L’idée n’est pas de cocher des cases, mais deAinsi, la visite depeut débuter par une immersion dans les quartiers environnants, pour comprendre les mutations urbaines et l’impact de la gentrification sur les populations locales. En terre, sur l’archipel de San Blas, ce sont des échanges culturels avec les communautés Guna qui permettent d’appréhender la richesse de leur vision du monde, leur organisation politique autonome, et leur artisanat ancestral.Forte de cette nouvelle dynamique, l’équipe de Terra Panama a repensé toute sa production pour proposer des, adaptées à chaque profil de voyageur.Des séjours aventure ont ainsi été développés, avec notamment des treks immersifs sur la, récemment inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette ancienne voie commerciale coloniale, enfouie dans la jungle, offre une plongée saisissante dans l’histoire de l’isthme, sur les pas des esclaves qui reliaient jadis les deux océans. Il est aussi possible de camper sur une île sauvage dans le parc national de Coiba, véritable joyau de biodiversité.Pour les familles , l’agence imagine des itinéraires ludiques et variés : traverser le pays à bord de l’unique train interocéanique au monde, observation des éclosions de tortues marines aux côtés d’ONG locales.Pour ceux qui veulent une plongée au plus près de la nature , il est possible d’aller observer les baleines à bord d’un petit bateau local ou de partir à la recherche de la fameuse aigle harpie en plein coeur du Darien, le Panama étant un paradis pour l’observation d’oiseaux.Et pour les voyageurs au long cours, Terra Panama reste fidèle à son ADN et au réseau Panamerica : des séjours combinés sont toujours possibles, avec des extensions vers la Colombie, le Costa Rica, le Belize, le Guatemala et bien plus, pour construire un itinéraire cohérent et fluide à travers l’Amérique latine.L’objectif de l’agence est clair : mettre en lumière des, fondées sur la rencontre, le respect et la transmission. Pour cela, Terra Panama a rejoint le réseau, qui fédère les acteurs du tourisme durable à travers le pays.L’équipe passe un temps considérable à identifier de nouveaux partenaires et de nouvelles zones à explorer :, ou encore. Le tout dans une logique de long terme, d’échange équitable et de respect de l’environnement.