Terra Panamerica, une nouvelle manière de découvrir le monde

Nous créons des aventures, loin des circuits touristiques traditionnels

Engagés depuis 1 an dans une transition RSE, nos 6 agences travaillent sur une sélection pointue de prestataires locaux respectant des critères de qualité et de développement durable. Nous nous sommes fixé comme mission de valoriser et faire découvrir des territoires méconnus et leurs habitants.



A la clé, des expériences authentiques, non impactées par le tourisme de masse, respectueuses des écosystèmes et de la biodiversité et générant des retombées positives pour les communautés qui les font vivre.



Au Costa Rica, nous avons développé une aventure à pied et à vélo de 14 jours, une traversée des Caraïbes au Pacifique, à la rencontre des communautés locales et de la biodiversité du Costa Rica, à l'abri de l'agitation. Loin des sentiers touristiques, la nature reprend ses droits, le silence est omniprésent et la magie opère : on peut observer les singes, se déplacer et entendre le chant des toucans.



Au Mexique, notre équipe a composé un road trip passionnant à travers la Basse Californie du Sud. Des paysages époustouflants, des déserts arides, une biodiversité marine absolument incroyable et une belle étape dans le rancho familial de Don Cata et Rogelio.