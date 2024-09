Voyage au Coeur du Monde Maya avec Terra Guatemala

Des circuits avec exploration de sites mayas

n’en finit pas de fasciner les voyageurs en quête de découvertes et d'aventures. Et pour cause : les raisons de l’effondrement de cette civilisation millénaire demeurent mystérieuses, et les découvertes faites récemment grâce aux nouvelles technologies ne cessent de révolutionner nos connaissances sur les mayas.Les sites archéologiques enfouis dans la jungle nous rappellent les “Cités d’or” de notre enfance. Chaque site a sa personnalité et chaque visite sert de prétexte à entrer en immersion dans la forêt tropicale.