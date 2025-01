À la découverte du Canada hors des sentiers battus : des destinations inédites à explorer

Terre-Neuve, bien que de plus en plus populaire, reste une destination encore peu visitée et préservée. Cette île située à l’est du pays regorge de paysages spectaculaires, alliant fjords et montagnes imposantes, en passant par des plages à couper le souffle et des villages de pêcheurs pittoresques.



Les visiteurs peuvent explorer des sites comme le parc national du Gros Morne, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui est célèbre pour ses montagnes, ses glaciers et ses fjords. La région est également un lieu privilégié pour observer les icebergs et les baleines qui peuplent les côtes autour de l'île, particulièrement au printemps et en été. Saviez-vous qu’il est même possible de traquer les icebergs via une application ?



Terre-Neuve est aussi réputée pour sa gastronomie, qui, vous l’aurez compris, met les produits de la mer à l’honneur. Pour déguster la meilleure pêche du jour : optez pour un boil-up Terre-Neuvien sur la plage !



Les randonneurs seront séduits par le Sentier East Coast Trail, qui longe des falaises spectaculaires, offrant des vues imprenables sur l’océan Atlantique. En plus de ses paysages naturels, Terre-Neuve est riche d’une histoire fascinante. À St. John’s, la capitale de l’île, les visiteurs découvriront des maisons colorées typiques, flâneront dans les rues animées et visiteront des musées retraçant l’histoire des pêcheurs et des explorateurs.