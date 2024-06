Terra Caribea et le tourisme durable

Plastic Free July et la lutte contre le plastique au Costa Rica

Courant juin, l’ensemble de l’équipe du Costa Rica organise uned’une(secteur Guacalillo), en collaboration avec l’ organisme MareBlu , qui lutte contre laau Costa Rica. Le but de cette journée est en premier lieu de participer à ladans une zone particulièrement impactée, puis desur la pollution plastique et lesque l’on peut mettre en place.Cette journée va également permettre desur cette problématique, pour ensuite être en mesure desur l’utilisation du plastique et les solutions pour enCette initiative s’inscrit dans le sillage de, et fut établie par rapport à la participation au Plastic-Free July , qui doit donc se concrétiser en