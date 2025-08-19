Héliades dévoile et enrichit sa nouvelle brochure 2025

Jeudi 21 Août 2025

voyages, gastronomie et musique.



On découvre les différentes destinations via des rubriques originales comme des recettes de cuisine, ou des playlists locales et entrainantes. La marque propose une brochure interactive pour vivre une expérience immersive – et ce même avant de partir !



Comme le résume son directeur général Nicolas Ivaldi, Évasions ambitionne de refléter « la capacité d'innovation » d'Héliades, tout en donnant envie de s'évader vers de nouveaux horizons. Cette année, Héliades ne se contente pas de lister ses offres : c'est une invitation à l'évasion. Et, pour ce faire, le voyagiste propose un combo gagnant qui mêle voyages, gastronomie et musique.

Héliades : les nouvelles destinations 2025



On retrouve dans le Top 3 des destinations phares de la programmation : la République dominicaine, le Mexique et le Cap-Vert. « Ainsi, nous développons très fortement nos 3 axes long-courriers majeurs qui performent actuellement » précise Nicolas Ivaldi.



Largement représentées, elles sont portées par des partenariats avec de grands noms de l’hôtellerie internationale tels que Hyatt Inclusive Collection, Palladium, Riu ou Iberostar.



L'offre large et étoffée recense pas mois de 4 Héliades Signature en République Dominicaine, au Mexique, en Albanie et à Chypre, 2 Clubs Héliades au Cap Vert, 70 séjours, 17 échappées, 14 circuits, 12 autotours, 2 croisières, 2 combinés.



Mais, l’édition 2025 se distingue aussi par de nouvelles destinations ambitieuses. La Colombie, avec ses circuits immersifs de Bogotá à Carthagène, en petit groupe. Le circuit « Visages de la Colombie » quant à lui propose un circuit privé, à réaliser à deux, en famille ou entre amis – un format plus intimiste.



Autre nouveauté : les Bahamas. Déjà très attendues pour leurs plages de sable blanc et leurs combinés d’îles, le TO propose un séjour à l'hôtel Viva Fortuna Beach by Wyndham 3*. La liste des nouveautés ne s'arrête pas là : Jamaïque, Ténérife, Madère, Chypre, il y a du choix.



Cette nouvelle brochure de 180 pages propose une large palette de séjours : 70 voyages, 17 échappées, 14 circuits, 12 autotours, deux croisières et plusieurs combinés.

On retrouve dans le Top 3 des destinations phares de la programmation : la République dominicaine, le Mexique et le Cap-Vert. « Ainsi, nous développons très fortement nos 3 axes long-courriers majeurs qui performent actuellement » précise Nicolas Ivaldi.

Largement représentées, elles sont portées par des partenariats avec de grands noms de l'hôtellerie internationale tels que Hyatt Inclusive Collection, Palladium, Riu ou Iberostar.

L'offre large et étoffée recense pas mois de 4 Héliades Signature en République Dominicaine, au Mexique, en Albanie et à Chypre, 2 Clubs Héliades au Cap Vert, 70 séjours, 17 échappées, 14 circuits, 12 autotours, 2 croisières, 2 combinés.

Mais, l'édition 2025 se distingue aussi par de nouvelles destinations ambitieuses. La Colombie, avec ses circuits immersifs de Bogotá à Carthagène, en petit groupe. Le circuit « Visages de la Colombie » quant à lui propose un circuit privé, à réaliser à deux, en famille ou entre amis – un format plus intimiste.

Autre nouveauté : les Bahamas. Déjà très attendues pour leurs plages de sable blanc et leurs combinés d'îles, le TO propose un séjour à l'hôtel Viva Fortuna Beach by Wyndham 3*. La liste des nouveautés ne s'arrête pas là : Jamaïque, Ténérife, Madère, Chypre, il y a du choix.

Un lancement rempli d'« audace et de créativité », affirme le Directeur Général.

