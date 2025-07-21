Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Les voyages d’affaires connaissent un net rebond, avec une augmentation de 13 % des transactions de dépenses - Depositphotos @ kasto
En 2024, les voyages d’affaires ont enregistré un net rebond, malgré des politiques de contrôle des coûts souvent strictes.
C’est ce que révèlent les données publiées par SAP Concur, spécialiste mondial des solutions de gestion des frais et déplacements professionnels.
Selon les plateformes Concur Travel et Concur Expense, le nombre total de transactions de dépenses a augmenté de 13 % par rapport à 2023, avec une dépense moyenne par transaction de 89 € (102 $).
Cette hausse est principalement tirée par la reprise des déplacements professionnels : les voyages nationaux ont progressé de 3 %, tandis que les trajets internationaux ont gagné 6 %.
C’est ce que révèlent les données publiées par SAP Concur, spécialiste mondial des solutions de gestion des frais et déplacements professionnels.
Selon les plateformes Concur Travel et Concur Expense, le nombre total de transactions de dépenses a augmenté de 13 % par rapport à 2023, avec une dépense moyenne par transaction de 89 € (102 $).
Cette hausse est principalement tirée par la reprise des déplacements professionnels : les voyages nationaux ont progressé de 3 %, tandis que les trajets internationaux ont gagné 6 %.
Voyage d'affaires : catégories de dépenses en forte progression
Certaines catégories de dépenses se distinguent particulièrement : l’hébergement (+17 %), les transports terrestres (+16 %) et les repas (+13 %).
Les frais liés aux véhicules personnels et à l’essence ont également augmenté, respectivement de 9 % et 7 %, tandis que la location de voitures (+10 %), les trajets en train (+14 %) et les courses en taxi, VTC ou covoiturage (+16 %) témoignent d’une évolution des pratiques de mobilité.
Malgré cette hausse globale des volumes, les coûts unitaires restent maîtrisés. Le prix moyen d’un billet d’avion est passé de 372 € à 384 €, et celui d’un trajet en train de 57 € à 60 €.
Certains postes, comme l’hébergement et le transport terrestre, ont même enregistré de légères baisses de prix, grâce à de meilleures négociations et à des politiques voyages optimisées.
Les frais liés aux véhicules personnels et à l’essence ont également augmenté, respectivement de 9 % et 7 %, tandis que la location de voitures (+10 %), les trajets en train (+14 %) et les courses en taxi, VTC ou covoiturage (+16 %) témoignent d’une évolution des pratiques de mobilité.
Malgré cette hausse globale des volumes, les coûts unitaires restent maîtrisés. Le prix moyen d’un billet d’avion est passé de 372 € à 384 €, et celui d’un trajet en train de 57 € à 60 €.
Certains postes, comme l’hébergement et le transport terrestre, ont même enregistré de légères baisses de prix, grâce à de meilleures négociations et à des politiques voyages optimisées.
Le contrôle des dépenses reste un enjeu stratégique
Le contrôle des dépenses reste toutefois un enjeu majeur. Entre 15 et 20 % des notes de frais présentent encore des irrégularités, liées principalement à des erreurs ou des justificatifs manquants.
Pour y remédier, SAP Concur mise sur l’intelligence artificielle via sa solution Intelligent Audit, qui automatise des millions de contrôles de conformité chaque mois.
“Les entreprises qui maîtrisent mieux leurs frais obtiennent de meilleurs résultats, innovent davantage et entretiennent des relations plus fortes avec leurs clients”, souligne Stéphanie Zetlaoui, Senior Pre Sales Specialist Travel chez SAP Concur.
Pour y remédier, SAP Concur mise sur l’intelligence artificielle via sa solution Intelligent Audit, qui automatise des millions de contrôles de conformité chaque mois.
“Les entreprises qui maîtrisent mieux leurs frais obtiennent de meilleurs résultats, innovent davantage et entretiennent des relations plus fortes avec leurs clients”, souligne Stéphanie Zetlaoui, Senior Pre Sales Specialist Travel chez SAP Concur.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille