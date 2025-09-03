La France parmi les destinations privilégiées des voyageurs d’affaires en 2025

Les déplacements professionnels à l’international poursuivent leur progression en 2025 - Depositphotos @gstockstudio
Selon l’analyse des données de Concur Travel, le volume des voyages d’affaires internationaux a augmenté de 2,6% entre janvier et juin 2025 par rapport à la même période en 2024.
Un climat de confiance confirmé par le Global Business Travel Survey 2025 qui indique que 89% des voyageurs, 93% des travel managers et 90% des directeurs financiers prévoient un budget stable ou en hausse cette année.
La reprise a été particulièrement marquée en début d’année : +4,5% de croissance au premier trimestre, avant un ralentissement à +0,6% au deuxième, soit un recul de 8,4% par rapport au trimestre précédent.
Cette saisonnalité, déjà observée par le passé, confirme que le début d’année reste la période la plus dense pour les déplacements professionnels.
Des écarts de coûts selon les régions
Le coût moyen des billets internationaux varie fortement avec 2 675$ pour les voyageurs américains, 1 950$ pour les Japonais et seulement 719$ pour les Italiens.
Ces écarts s’expliquent par les distances parcourues et la nature des déplacements. Les prix moyens restent globalement stables autour de 1 680$, après un pic en 2024.
Les États-Unis dominent le classement des destinations affaires (15,3% du total), suivis par l’Allemagne (7,7%) et le Royaume-Uni (7,6%).
La France figure régulièrement dans le top 10 des marchés émetteurs majeurs, se classant 5ᵉ destination pour les voyageurs américains, 4ᵉ pour les Canadiens, et 7ᵉ pour les Britanniques et Italiens.
