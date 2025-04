Effet Trump : quel impact sur les déplacements professionnels ? [ABO]

Faut-il voir dans ces mesures protectionnistes une opportunité pour d'autres destinations ?



« Les entreprises concernées vont chercher de nouveaux marchés. Mais les États-Unis restent une puissance économique incontournable, avec un fort pouvoir d'achat », rappelle José Martinez.



Grégory Mavoian se montre plus optimiste : « Ce repositionnement va inciter les entreprises à se déployer ailleurs, générant ainsi plus de déplacements professionnels. »



L'Europe, l'Asie et d'autres régions du monde pourraient-elles tirer leur épingle du jeu ? L'avenir le dira.