Manor : Grégory Mavoian réélu, François Piot et Philippe Taieb au conseil d'administration

Les adhérents ont également élu un nouveau Conseil d’Administration, marqué par le renouvellement de 7 administrateurs sur 9. Ainsi François Piot (Prêt à Partir), dont l’arrivée s’inscrit dans la continuité du lancement de Manor Loisirs, et Philippe Taieb (Jancarthier Voyages), dirigeant d’une agence majeure du réseau font leur entrée au CA.



Jean Korcia (Voyages Eurafrique) et Lotfi Tazi (Voyages Paris Normandie), deux figures emblématiques du Conseil d’Administration ont choisi de ne pas se représenter. "Leur contribution a été essentielle au rayonnement de Manor. En reconnaissance de son parcours exemplaire, Jean Korcia a été nommé Président d’Honneur à vie, après avoir assuré la présidence du groupement pendant plus de 20 années" précise un communiqué.



Voici les administrateurs réélus :

- Michelle Herbaut (Vice-Présidente, Voyages Mathez)

- Aurélien Rath (Cap 5)

- José Martinez (Amplitudes)

- Romain Cluis (Orsud)

- Serge Benillouche (Voyages Feeling)

- Eric Estegassy (Sydney Travel)

- Grégory Mavoian (Globeo Travel), confirmé à la présidence



Le GIE Manor souhaite aborder ce nouveau cycle avec "ambition et sérénité". Parmi les priorités stratégiques des années à venir figurent : "le renforcement des solutions de paiement ; un pilotage affiné de la performance, basé sur la donnée ; et une stratégie de fidélisation renforcée."