Grégory Mavoian candidat à sa réélection à la présidence du GIE Manor

Les premiers effets se font sentir. « Nous avons aligné notre taux de commission à la hausse, sur le mieux disant des trois partenaires ; mais les incentives et fonds marketing sont, pour l’heure, différents » précise l’un des tour-opérateurs présents au workshop.



« Nous avons homogénéisé notre taux de commission. Ce n’est pas un problème, si les ventes suivent. Mais il est impératif qu’un pilotage des ventes efficace soit mis en place » ajoute un autre tour-opérateur.



Cette montée en puissance de Manor dans le tourisme est d’autant plus importante que les premières tendances de l’année 2025 sont contrastées.



« Si les ventes loisirs se maintiennent, le voyage d’affaires est plus incertain. Il faut aller chercher les clients et la vente de billets d’avion commence à baisser selon les chiffres du BSP » conclut Grégory Mavoian.