BCD Travel rejoint le GIE Manor

"Cette collaboration stratégique marque une nouvelle étape pour les deux entités, qui renforcent ainsi leur position sur le marché français"

Nous sommes ravis d’accueillir BCD Travel France au sein du réseau Manor. Leur expertise dans la gestion des voyages d’affaires et leur présence mondiale vont considérablement enrichir notre offre et soutenir notre stratégie de croissance. Cette alliance s’appuie sur nos valeurs de transparence et d’engagement à reverser 100% des incentives générés à nos adhérents, poursuivant la voie que nous suivons depuis la création du GIE en 1986

"Grâce à cette collaboration et aux synergies qu’elle permet, Manor et BCD Travel France consolideront leurs volumes d’achats en s’appuyant sur la complémentarité de leurs partenariats locaux et internationaux.

Manor annonce l’arrivée d'un nouvel adhérent.Il s'agit de BCD Travel France qui rejoint le Groupement d’Intérêt Économique (GIE).indique le communiqué.." a déclaré Grégory Mavoian Président du GIE Manor." poursuit le communiqué.