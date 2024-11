Manor Loisirs : le nouveau réseau aux grandes ambitions ! [ABO]

Et pour tenir ses promesses, Manor va devoir réussir un tour de force sans précédent : piloter ses ventes.



Il doit casser l'image, même au sein de ses troupes, d'un réseau orienté vers le business travel et ne faisant peu ou pas de loisirs.



" Nous allons nous engager dans de la croissance, en allant chercher de nouveaux adhérents, puis réaliser des actions et de la communication interne.



Nous voulons construire une relation durable qui sera équilibrée, sur le plan de la qualité pour le client, et sur le plan financier pour nous, " poursuit le dirigeant.



Pour cela, Manor Loisirs et ses équipes ont d'ores et déjà noué des contacts avec les tour-opérateurs pour repartir sur de nouvelles bases et signer des contrats de référencement.



Les premiers échanges seraient très positifs et des annonces devraient avoir lieu très prochainement. Après les voyagistes du groupe Salaün, d'autres sont dans le pipe.



" Cela va prendre plusieurs mois.



L'ampleur de la tâche consiste à tout remettre à plat. Après sur le nombre de producteurs référencés, n'oublions pas que nous avons déjà un panel existant.



Par principe nous discutons avec tout le monde. Puis nous avons comme atouts, qu'on leur coûtera moins cher et ne leur fera pas de concurrence " assure le patron de Prêt-à-Partir.



Bien que les producteurs soient mis à contribution, ils devront améliorer leurs commissions. Les patrons présents ont tous approuvé l'initiative, même ceux appartenant à des réseaux qui entreront donc en concurrence frontale avec Manor Loisirs.