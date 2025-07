Tabbagh Travel Service : 75 ans et plein de projets… [ABO]

Tabbagh Travel Service réalise un volume d’affaires de huit millions d’euros par an et emploie une dizaine de personnes, certaines fidèles à l’entreprise depuis de longues années.



Au fil du temps, le nouveau patron a renforcé l’expertise de l’agence, en particulier auprès des groupes. « Ils génèrent aujourd’hui 65% de l’activité, contre 25% pour le tourisme individuel et 10% d’activités annexes » précise Jérôme Caro.



Parmi ces activités, les croisières tiennent une place à part, avec la revente de packages qui combinent un itinéraire sur les mers, avec un avion et un séjour. « Nous sommes revenus à nos origines. La boucle est bouclée » s’amuse le directeur, amateur de Harley Davidson et fan des Etats-Unis.