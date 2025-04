Prêt-à-Partir : le GIE maison devient Manor Loisirs [ABO]

Pour François Piot, il n'est pas question d'aller plus loin.



Il est nécessaire de faire confiance à l'humain et aux agents de voyages. Des statistiques seront aussi régulièrement remontées par les fournisseurs, pour ajuster le pilotage. Une méthode douce qui ferait ses preuves.



" Nous avons vu certaines dérives avec des TO, mais en faisant passer quelques messages, très rapidement, tout revient dans l'ordre. Il y a une belle réactivité dans le réseau. Puis, nous avons pris des engagements de volume avec eux, donc nous ne pouvons pas les décevoir.



Les commissions, à elles seules, ne suffisent pas, il faut aussi une forte présence commerciale du fournisseur, des formations, des actions, des soirées clients... Dans tous les cas, le chemin est long, " tempère François Piot.



Alors que le panel des tour-opérateurs référencés est très large, pour permettre à tous les agents de voyages de trouver leur bonheur, le temps fera alors le reste.



Très rapidement une dizaine de fournisseurs vont se détacher, par leurs volumes réalisés. " Il n'y aura jamais de club, comme les autres réseaux.



Après les tour-opérateurs doivent aussi s'y retrouver, s'ils ne sont pas heureux, ils peuvent changer les contrats ou réduire les commissions. Le plus important est d'être dans le dialogue, puis nous avons de la chance de ne pas avoir de TO maison. Nous ne cherchons pas à pousser une marque plus qu'une autre. "