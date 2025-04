Univairmer : Objectif Lune devra-t-il rembourser l'emprunt obligatoire ? [ABO]

" On parle souvent de la grande famille du tourisme... je suis un peu sceptique sur la réalité de cette formulation, " souffle, désabusée, l’une d’entre elles.



Les indépendants ont bien tenté de faire entendre leur voix, en adressant un courrier à l'administrateur judiciaire. Leur cas n'a pas été abordé ou, du moins, aucune solution concrète ne leur a été proposée.



En attendant, ces professionnels se retrouvent privés de revenus et doivent redémarrer sans cash dans les caisses, tout en gérant leurs anciens dossiers.



" J'ai reçu en retour de mes démarches, des insultes et propos déplacés.



Mes consœurs ne sont pas d'accord avec la situation, mais elles sont résignées. Nous ne devons pas accepter que le fruit de notre travail soit absorbé par de grands groupes.



Nous savons très bien pourquoi, les assureurs veulent faire partir les clients, ce n'est pas seulement pour l'image de la profession. Ils veulent toucher les commissions, donc minimiser l'impact financier de la faillite.



Le pire dans tout ça : nous ne sommes pas payés et nous devons en plus gérer les départs des clients. Je dois refuser des dossiers, car ça me prend beaucoup de temps.



Nous ne pouvons pas accepter ça " tempête une autre coach.



La faillite continue de faire des remous.



Elle a aussi laissé au bord de la route quelques acteurs anonymes pris dans la tourmente, hier au moment de la chute, comme aujourd’hui au cœur de la reprise.