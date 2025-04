Kit Voyages prend une autre dimension ! [ABO]

Si l'activité de distribution Kit Voyages fonctionne bien, Kit Soleil, le tour-opérateur maison spécialiste de l'Espagne et ses îles n'est pas en reste.



" Cela fait trois ans que nous utilisons Travel Compositor (Orchestra), également adopté par Travel Explorer du groupe Marietton. Les résultats sont au rendez-vous" précise Tiphaine Heem-Fihey.



Une nouvelle collaboratrice a rejoint l'équipe sur la partie Groupe. "Nous récupérons pas mal de groupes en B2B sur l'Espagne, notre destination de prédilection mais pas que. Nous avons pas mal de demandes que les TO généralistes ne traitent pas pour des demandes en Club sur 4 à 5 jours sur des groupes d'une quinzaine de personnes".



Basée à Barcelone, la présidente de l'entreprise côtoie de près ses fournisseurs. " Je connais très bien les hôtels, et quand on fait du volume, ils sont super réactifs".



Entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, une chose est sûre, la dirigeante qui a accueilli un 3e garçon au sein de son foyer en décembre dernier, ne devrait pas s'ennuyer en 2025 !