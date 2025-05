Prospection locale : 7 actions simples à déployer en agences pour des résultats concrets [ABO]

« Pour l’ouverture d’une nouvelle agence, nous avons mis en place une opération de parrainage avec les commerçants du quartier. Chaque parrain recevait un crédit voyage, et le filleul un cadeau. Le bouche-à-oreille a fait le reste. En deux semaines, on avait généré du trafic ciblé et qualifié »

« super retour client car nous étions les seuls à miser sur ce petit salon ».

« Ainsi, nous nous recommandons les uns les autres : ils sont nos ambassadeurs, nous sommes les leurs. Cela fonctionne plutôt bien car les clients font confiance aux petits commerces de quartier »

« un échange de bon procédé qui ne coute pas cher ».

« Nous avons instauré un rendez-vous mensuel baptisé l’Apéro du Voyageur, chaque troisième jeudi du mois, du printemps jusqu’à l’été. Les clients viennent accompagnés d’amis, et nous partageons un moment autour de témoignages, d’interventions passionnantes comme un amateur d’œnologie qui fait découvrir une destination à travers le vin, ou encore les récits de voyage de nos équipes. Un vrai moment d’échange qui humanise la relation et fidélise naturellement. »

Trois leviers concrets à activer, selon Alice Pitois, directrice marketing de Perier Voyages : Alterner affichage fixe et digital, mettre en avant des beaux visuels pour inviter au voyage. L’objectif : faire rêver le passant dès le trottoir et lui donner envie de pousser la porte.: Diffuser ses offres et messages via des canaux visibles localement : écrans publicitaires urbains, presse régionale, panneaux d'affichage etc.: collaborer avec les commerçants voisins pour la mise en place d’opérations mutuelles, adhérer à l’union commerciale ou aux événements locaux., cite en exemple Alice Pitois.Participer au salon des commerçants local est une initiative gagnante également pour Tiphaine Heem-Fihey, présidente Kit Voyages qui raconte avoir reçu de, abonde Fatima Faivre, directrice régionale du réseau Prêt-à-Partir qui y voit aussiElle a également lancé une initiative conviviale pour renforcer ce lien local :