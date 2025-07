Agences : l'effet "waouh", quand la déco change tout [ABO]

La rénovation d’une agence n’est pas un simple coup de pinceau. C’est une réflexion globale sur le positionnement, l’image de marque, et l’expérience proposée.



« L’aménagement est au cœur de notre stratégie commerciale , affirme Isabelle Jaecques. Un environnement moderne valorise notre expertise et renforce la relation client. »



Chez Selectour, la rénovation est un levier de montée en gamme du réseau : « Nous ne vendons pas juste des produits, nous vendons une expérience, un accompagnement. L'environnement dans lequel cette expérience est conçue et racontée doit être en phase avec ce que l'on propose.



Chaque détail compte : le mobilier, l'agencement, les couleurs, etc. Tout est pensé pour refléter notre marque et pour offrir un conseil personnalisé, premium. »



Voyages Bentz, de son côté, mise sur une cohérence visuelle forte. « Nous voulons uniformiser les vitrines extérieures de nos six agences pour renforcer la notoriété de notre marque. »