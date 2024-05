1991 - Arrivée dans la région Ouest pour ouvrir une agence de voyage à St Nazaire pour l’autocariste Perrin voyages en 1991

- Perrin voyages devient National Tours.

1991-2012 - Agent de voyages, chef d’agence puis Animatrice de Réseau, chez Perrin/National tours.

2012 - Rejoint le réseau Eden Tour en tant qu’animatrice de réseau

2016 - Direction commerciale de 24 agences, réceptif Eden En France et le TO Açores Voyages.



Isabelle aime le management et a à cœur de coordonner, encadrer et apporter son expertise et son soutien à ses équipes.

Elle est engagée pour l’égalité des chances, et fais du mentorat pour partager son expérience et son soutien dans l’apprentissage.

2022 - Formation RSE pour l'acquisition des connaissances et des outils pour penser la responsabilité sociale et environnementale dans la stratégie globale de l'entreprise.