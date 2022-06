Diplômé de la formation supérieur Hôtellerie et Tourisme du centre International de Glion en Suisse, Christophe Chaillou intègre l’équipe du Château Saint Martin dès 1983, à la suite de son service militaire.



Son poste d’assistant de direction lui permet de percevoir la complexité du secteur, autant en termes de gestion de domaine que sur la partie hébergement, restauration et Event.



S’expatriant par la suite à Chypre il se lance rapidement dans la création de l’Agence Creative Travel en 1985. Le réceptif qui répond à une demande croissante, connait un fort succès. Aujourd'hui, l'entreprise est incontournable en matière de réceptif pour la clientèle francophone.



Avec une belle ambition, Christophe Chaillou développe et diversifie l’agence qui ouvre de nouveaux département tels que l’outgoing, le DMC ou encore en rejoignant le groupe Olympic Holidays, en 2000. Ce rapprochement permettra notamment d’ajouter l’offre des vols charters à sa palette de services.



En 2009, il rachète avec sa femme la marque d’importation de vins et produit français French Dépôt, qui devient, elle aussi, rapidement leader sur son marché. Wine & More by French Dépôt organise aussi des évènements dégustation haut de gamme autour du vin.

Courant 2020 il ouvre son Bistro & Bar Le Bordeaux, au centre-ville de Limassol.



Aujourd’hui Wine & More compte 4 boutiques dans les grandes villes chypriotes et un bar à vin à Paphos.