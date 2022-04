Creative Tours accueille la nouvelle saison touristique d'été 2022 avec plein d’enthousiasme !

Avec de vastes zones naturelles préservées et un hébergement de haute qualité, Chypre est la destination idéale pour l'agrotourisme. Située en Méditerranée orientale, l'île se vante de plages idylliques et de zones rurales de plus en plus populaires.



Comme point de départ, nous vous proposons un séjour au Casale Panayiotis Hotel & Spa, une station thermale traditionnelle dans le village pittoresque de Kalopanayiotis.



Les amateurs de plein air ont un grand choix de sentiers naturels à proximité pour faire de la randonnée, tandis que l'hôtel dispose d'un spa pour ceux qui recherchent des vacances plus détendues.



Casale Panayiotis allie luxe et tradition dans un cadre unique.